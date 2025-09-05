"A hőgutától rohamot kapott és elájult" - a forró járda súlyos égési sérüléseket okozott a fiatalnak

Egy arizonai tinédzser összeesett egy forró járdán, miközben hazafelé tartott az iskolából, és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.

A fiatal lány több kilométert sétált haza a hőségben, amikor összeesett. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Augusztus 1-jén, az iskola második napján June Shaver a Dysert High School 17 éves diákja 3,2 kilométert gyalogolt haza, amikor összeesett a közel 43 fokos hőség miatt.

Azt hiszem a hőgutától rohamot kapott és elájult

- mesélte a nagyapa, Larry Shaver, aki hozzátette, hogy a fiatal egész testét égési sérülések borítják.

Amikor elesett a lány, felhasította az állát, és teste megégett a forró járdán, ahol addig hevert, amíg egy arra járó észre nem vette és nem hívott segítséget.

A sérülései olyan súlyosak, hogy még 1 évig nem járhat iskolába

A kezelések támogatására létrehozott GoFundMe-oldal szerint, mikor a sürgősségi osztályra szállították a testhőmérséklete 41,1 fok volt, és sérülései olyan súlyosak, hogy legalább 1 év felépülés vár rá, mielőtt visszamehet az iskolába.

June eddig öt műtéten is átesett a kezein, karjain és lábain lévő harmadfokú égési sérülései miatt. Ez a legsúlyosabb égési fokozat, amely nemcsak a bőr összes rétegét, hanem néha a zsírt, izmokat és idegeket is érinti, illetve jelentős hegeket hagyhatnak.

Már korábban is végig gyalogolta ezt az utat, és soha nem volt gond, és gondoskodtunk róla, hogy legyen nála bőven víz. Meg is állt, vett magának vizet útközben, de azt hiszem, akkorra már túl késő volt. Kimelegedett.

- mesélte a nagyapa.

A lány nagynénje, Brittani Smith elárulta, hogy az utolsó dolog, amire emlékszik June az volt, hogy vizet vett magának. Hozzátette, hogy a fiatal azért gyalogolt haza több mint 3 kilométert, mert az iskola buszjáratát nemrégiben megszüntették a költségvetési megszorítások miatt - írta a People.