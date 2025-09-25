Robbantás történt Oslóban – Norvégiába is átterjedt a bandaháború

Kedd este kézigránát robbant a belváros egyik utcájában. Az oslói robbantás összefüggésben lehet egy másik üggyel is.
Oslóban kedden este kézigránát robbant a belváros egyik utcájában, amely miatt a rendőrség öt embert tartóztatott le, köztük két 13 éves fiút is. A fiatalok a koruk miatt nem vonhatók büntetőjogi felelősségre. Az egyik 13 éves gyerek a megbízóitól 30 ezer norvég koronát, vagyis valamivel több mint 2500 eurót kapott. A norvég Aftenpost lap több forrásból is megerősítette, hogy az oslói robbantás hátterében a Foxtrot nevű svéd bűnszervezet állhat, amely kapcsolatban áll Svédország legkeresettebb emberével, Rawa Majiddal, akit Kurd Rókának is neveznek. Majid szülei Irak kurd területeiről származnak – számolt be róla a Ripost.
Norvégiában általában alacsony a bűnözési ráta, az elmúlt hónapokban azonban a szomszédos Svédországból átterjedt a bűnbandák közötti erőszak. A svéd kormány emiatt fontolgatja, hogy 13 évre csökkenti az ilyen bűncselekmények büntetőjogi felelősségre vonásának korhatárát, mivel egyre gyakrabban alkalmaznak gyerekeket gyilkosságokra és robbantásokra.
A norvég rendőrség egy múlt heti emberrablással is összefüggésbe hozta az esetet. Állítólag egy 24 éves férfit elraboltak és kivitteket Norvégiából, és a férfi kapcsolatban állhat azokkal, akik összefüggésbe hozhatók azzal a helyszínnel, ahová a gránátokat dobták.
Sonika Sharma-Sundheim rendőrségi ügyész szerint több személy is érintett az ügyben, és a hatóságok azon dolgoznak, hogy minél több információt szerezzenek róluk. Hozzátette, az egyik feltételezés az, hogy az eset országhatárokon átnyúló bűnszervezetekhez köthető. Ida Melbo Øystese, Oslo rendőrfőnöke szerdai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a rendőrség nagyon komolyan veszi az ügyet. Kiemelte, hogy a behozott fiúk mindössze 13 évesek, ami még a hatóságokra is nagy hatást gyakorol. A rendőrség régóta aggódik amiatt, hogy ilyen fiatalok is részt vehetnek hasonló bűncselekményekben.
