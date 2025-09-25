Robbantás történt Oslóban – Norvégiába is átterjedt a bandaháború

Oslóban kedden este kézigránát robbant a belváros egyik utcájában, amely miatt a rendőrség öt embert tartóztatott le, köztük két 13 éves fiút is. A fiatalok a koruk miatt nem vonhatók büntetőjogi felelősségre. Az egyik 13 éves gyerek a megbízóitól 30 ezer norvég koronát, vagyis valamivel több mint 2500 eurót kapott. A norvég Aftenpost lap több forrásból is megerősítette, hogy az oslói robbantás hátterében a Foxtrot nevű svéd bűnszervezet állhat, amely kapcsolatban áll Svédország legkeresettebb emberével, Rawa Majiddal, akit Kurd Rókának is neveznek. Majid szülei Irak kurd területeiről származnak – számolt be róla a Ripost.

A norvég Aftenpost lap több forrásból is megerősítette, hogy az oslói robbantás hátterében a Foxtrot nevű svéd bűnszervezet állhat Fotó: Anadolu via AFP/AFP

Norvégiában általában alacsony a bűnözési ráta, az elmúlt hónapokban azonban a szomszédos Svédországból átterjedt a bűnbandák közötti erőszak. A svéd kormány emiatt fontolgatja, hogy 13 évre csökkenti az ilyen bűncselekmények büntetőjogi felelősségre vonásának korhatárát, mivel egyre gyakrabban alkalmaznak gyerekeket gyilkosságokra és robbantásokra.

Az oslói robbantás összefüggésben lehet egy másik üggyel is

A norvég rendőrség egy múlt heti emberrablással is összefüggésbe hozta az esetet. Állítólag egy 24 éves férfit elraboltak és kivitteket Norvégiából, és a férfi kapcsolatban állhat azokkal, akik összefüggésbe hozhatók azzal a helyszínnel, ahová a gránátokat dobták.

Sonika Sharma-Sundheim rendőrségi ügyész szerint több személy is érintett az ügyben, és a hatóságok azon dolgoznak, hogy minél több információt szerezzenek róluk. Hozzátette, az egyik feltételezés az, hogy az eset országhatárokon átnyúló bűnszervezetekhez köthető. Ida Melbo Øystese, Oslo rendőrfőnöke szerdai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a rendőrség nagyon komolyan veszi az ügyet. Kiemelte, hogy a behozott fiúk mindössze 13 évesek, ami még a hatóságokra is nagy hatást gyakorol. A rendőrség régóta aggódik amiatt, hogy ilyen fiatalok is részt vehetnek hasonló bűncselekményekben.