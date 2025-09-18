Lángoló Párizs, robbanó Malmö, koszos Brüsszel és békés Budapest - a történelem a magyar migrációs döntést igazolja

Budapest szinte idilli a nyugati nagyvárosokhoz képest, Európa városait tíz éve ostromolják a migrációs válság tünetei: bandaháborúk, erőszak, zavargások, kulturális sokk és lövöldözések. Magyarország más utat választott, kerítést húzott, a történelem most minket igazol.

Gyülekeznek a migránsok a röszkei határátkelőnél, Budapesten is táboroztak

A feszültség egyre fokozódott, végül több ezer bevándorló csapott össze a magyar rendőrökkel a 'röszkei csata' során, 2015. szeptember 16-án

Fotó: AFP

Mint azt a Ripost megírta, pontosan 10 éve, 2015-ben rekordszámú, közel 1,3 millió ember kért menedéket az EU-ban. A bevándorlók nagy része Szíriából, Afganisztánból és Irakból érkezett Európába. A röszkei csata néven ismertté vált esemény csupán egyetlen mozzanat abból az erőszak-áradatból, amit a tömeges bevándorlási hullám magával hozott.

Nézzük, mi történt az elmúlt évtizedben Párizsban, Brüsszelben, Malmöben, Berlinben és Londonban és mi a helyzet Budapesten!

Párizs: 8 nap alatt 5 600 felgyújtott autó

A 2023-as nanterre-i rendőri intézkedés után országos zavargás tarolta le Franciaországot: több mint 3 300 letartóztatás, 650 millió euró kár, több mint ezer megrongált középület, 5 662 felgyújtott jármű alig egy hét alatt. A konfliktus gócpontjai jórészt a bevándorló hátterű banlieue-k voltak , ők évek óta izzó társadalmi lőporos hordók.

A számok is durvák, de a történet nem csak a számokról szól: a külvárosi fiatalok már nem bíznak abban a rendőrökben, a munkapiaci kirekesztés és az iskolai lemorzsolódás együtt húzza szét a város szövetét.

Brüsszel: Európa fővárosa a legszemetesebb város címet is megkaphatná

Az elmúlt években meredeken nőtt a közterületi szeméttel, illegális lerakással, koszos kukákkal kapcsolatos lakossági panaszok száma. 2025 első felében 13 852 tisztasági bejelentés érkezett, többnyire illegális hulladék miatt.

A múlt hónapban Brüsszelben több mint húsz lövöldözés volt, amelyek hét halálos áldozatot követeltek. A belga főügyész figyelmeztetett: ma bárki célponttá válhat az utcán.

Malmö: lövések, robbantások, gyerekbandák

Svédország, a „mintademokrácia”, az elmúlt évtizedben Európa-szerte kiugró fegyveres erőszakhullámot élt meg: a gengszterek közti leszámolások és robbantások hétköznapivá váltak, a rendőrfőkapitány egyenesen „rendkívül súlyos” eszkalációról beszélt. 2023-ban rekordon a robbantások száma. A halálos lövöldözések megháromszorozódtak egy évtized alatt, a jelenség erősen köthető a bevándorlónegyedekben szerveződő bűnközegekhez és fiatalkorú bandákhoz.