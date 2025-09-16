Orbán Balázs: Az elmúlt 10 év migrációs nyomása csak a kezdet

Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot.
Az elmúlt tíz év migrációs nyomása csak a kezdet ahhoz képest, ami az elkövetkezendő tíz évben fog történni Európában – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs a Facebook-oldalán kedden.
Orbán Balázs bejegyzésében felidézte a 10 évvel ezelőtti röszkei eseményeket, amikor – értékelése szerint – valami végképp megváltozott.
– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy ezzel szemben „Európa liberális vezetése kétszeresen is elbukott a válságkezelés során”, mert „azt üzente migránsok millióinak, hogy nem is akarja megállítani őket, jöjjenek nyugodtan”, illetve azt, hogy „ha le akarnak telepedni, nem kell európaivá válniuk, majd Európa válik olyanná, amilyenné ők szeretnék.”
„Európa ma a migráció következtében kevésbé erős, kevésbé összetartó, kevésbé biztonságos és – mivel a Nyugat lemondott az alapvető kulturális értékeiről – kevésbé európai” – tette hozzá.
A politikai igazgató úgy fogalmazott: a fenyegetés nem tűnt el – épp ellenkezőleg, nagyobb, mint valaha. A múlt sikereiből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált. Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül, valamint továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll.
– hangsúlyozta.
Orbán Balázs posztjában emlékeztetett:
„Elég egyetlen rossz döntés!” – hangsúlyozta Facebook-oldalán a kormánypárti politikus.
„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat” – emlékezett vissza Orbán Viktor a közösségi oldalán a közel tíz éve, 2015. szeptember 16-án történt röszkei migránsostromra. A miniszterelnök értékelte, milyen különbségek vannak a határait megvédő és a migránsokat ellenőrizetlenül beengedő országok közbiztonsága között, majd megígérte: ahogy eddig, úgy ezután is megőrzi a migránsmentes Magyarországot.
„Büsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – írta a miniszterelnök, majd összehasonlította, mi történt az elmúlt 10 évben a határait megvédő Magyarországon, és a migránsokat ellenőrizetlenül beengedő nyugat-európai országokban.
