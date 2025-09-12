RETRO RÁDIÓ

Rétvári Bence: ,,A Tisza Párt és a Migrációs Paktum együtt fognak elbukni!"

Rétvári Bence a szerint a Tisza Párt megint úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 16:11
,,A Tisza Párt és a Migrációs Paktum együtt fognak elbukni!" – írja Rétvári Bence Facebook bejegyzésében. Az államtitkár posztjában a Tisza Párt a migráció kapcsán is követi Brüsszel parancsait, mivel szerintük a helyzetet „az uniós joggal összhangban” kellene kezelni.  Hangsúlyozza: "Mi viszont nem engedjük be az illegális migránsokat, következetesen ellenállunk az uniós migrációpárti nyomásnak 10 éve, ezzel megvédjük Magyarország biztonságát."

Rétvári Bence a szerint a Tisza Párt megint úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Tisza Párt a migráció kapcsán is úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek, szerintük a helyzetet „az uniós joggal összhangban” kellene kezelni. Ez a migránsok tömeges befogadást és kvóták szerinti szétosztását jelentené, a határon pedig óriási migránstábor, migránsgettó jönne létre. Nőne a bűnözés és a terrorizmus veszélye. A Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli Brüsszelben, hanem beállt a migrációpárti erők közé. A Tisza EP-képviselői több alkalommal is támogatták a brüsszeli Migrációs Paktumot, a betelepítési kvótákat és a Magyarországot sújtó pénzbírságot. Mi viszont nem engedjük be az illegális migránsokat, következetesen ellenállunk az uniós migrációpárti nyomásnak 10 éve, ezzel megvédjük Magyarország biztonságát. Amíg Fidesz-KDNP kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!

– írja az államtitkár.

Rétvári Bence bejegyzése:

 

