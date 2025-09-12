RETRO RÁDIÓ

Csupán 5 napig élhetett: édesanyja karjai közt hunyt el a betegen született kislány

Szinte nem is élhetett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 18:00
újszülött szívprobléma halál

Lesújtott egy családot a tragédia, miután kislányuk, mindössze pár nappal születése után édesanyja karjaiban hunyt el. Az ötnapos csecsemő élete idejekorán véget ért.

ötnapos csecsemő
Idejekorán elhunyt az ötnapos csecsemő / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A kis Madison Travers szeptember elsején, hétfőn született a glasgowi Queen Elizabeth Kórházban, szív és agyi problémákkal. Bár bátran küzdött a kórházban, szeptember 6-án szerető édesanyja, a 21 éves Kimberly Travers karjaiban hunyt el.

A Glasgow Live szerint Kimberlyt és férjét, Jamie-t a 18. héten értesítették a kicsi agyi és szívproblémáiról. Az orvosok azonban kezdetben pozitívak voltak, mondván, pacemakerrel kezelhető lesz.

A 24. héten viszont közölték, hogy Madison agya nem fejlődik olyan jól, mint remélték. A pár nem tudta, mihez kezdjen, de a reménykedésen kívül nem sok mindent tehettek. 

Sokkal rosszabb lett volna, ha nem tudjuk, mi történhetett volna. Idehoztuk, és nem tudom eléggé elismerésemet adni a Queen Elizabeth újszülött osztályának

- idézi az édesanya szavait a Daily Record.

Később kiderült, hogy elzáródás van az szíve teteje és alja között a kislánynak. Később közölték a házaspárral, hogy az agyán és a szívén kívül mindene normálisan növekszik a babának. Öt csodálatos napot töltöttek gyermekükkel és azt mondják, hogy ezalatt az idő alatt beleláthattak apró kis személyiségébe. Ez vigaszt nyújtott nekik.

Születése után lélegeztetőgépre kapcsolták és fájdalomcsillapítókat kapott.

Két nappal a gyermek halála előtt az orvosok közölték, hogy a gyermek nem fejlődik normálisan és átszállították az újszülött Madisont egy másik szobába. 

A végén, amikor tudtuk, hogy itt az ideje, Kimberly karjaiban volt, én mellette, és egyszerűen elengedtük. Jó volt mégis megélni azt az utolsó pillanatot

- jegyezte meg Jamie.

Hogy segítsenek a átvészelni ezt a hihetetlenül nehéz időszakot, a család GoFundMe oldalt hozott létre, hogy anyagi támogatást nyújtsanak nekik.

A család baráti társasága egy jótékonysági gyaloglást szervez a gyermek emlékére. „Reggel 6-kor kezdünk, és körülbelül nyolc órát vesz igénybe. El sem hisszük, hogy eddig ennyit sikerült összegyűjtenünk, de igyekszünk, ahogy csak tudunk.”

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu