Mától hivatalosan is kezdetét veszi az ősz, de közben még nyárias lesz az idő

Idén szeptember 22-én este lesz a csillagászati ősz kezdete. Ekkor van ugyanis az őszi nap-éj egyenlőség, vagyis az éjszaka és a nappal ugyanannyi ideig tart majd. Így mától hivatalosan is itt az ősz!
Napéjegyenlőségnek azt nevezzük, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik: ekkor a Nap 90° magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A szeptemberi napéjegyenlőség napja szeptember 22-én van idén. Az északi féltekén ezt őszi napéjegyenlőségnek, a délin tavaszi napéjegyenlőségnek nevezik. A két félgömbön ez a csillagászati ősz, illetve a csillagászati tavasz kezdete is egyben. Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolodik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok és közelít a tél. Ma van a csillagászati ősz kezdete.
Szeptember 22. az orrszarvúak világnapja is. A World Rhino Day 2010-ben indították útjára azzal a céllal, hogy az év egy napján felhívják a nyilvánosság figyelmét az orrszarvúak fennmaradását fenyegető veszélyekre. A különféle vadvédelmi szervezetek és alapítványok mellett ezen a napon a világ több száz állatkertje is igyekszik hallatni a hangját az orrszarvúak védelmében.
A minden évben megrendezett esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedésszervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. A rendezvényre először 1997-ben került sor a franciaországi La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló Európai Charta, melyet másodikként – az unión kívüli országok közül elsőként – Magyarország írt alá.
Az angol kémikus és kísérleti fizikus volt az elektromos mező fogalmának megalkotója és az elektromotor létrehozója, az elektromágneses indukció felfedezője, a róla elnevezett elektrokémiai törvények megalkotója. Minden idők egyik legnagyobb kísérleti fizikusának tartják.
Méghozzá Italo Marchiony 1903-ban. Az olasz származású, New York-i fagylaltárus, a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papírkúpokban, majd tésztából készített, préselt kúpokban árulta fagylaltját. A kúpokat az 1904-es, az amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták. Ez az ötlet sokat segített a fagylalt elterjedésén.
A legendás focista, Ronaldo Luis Nazário de Lima, beceneve a Fenomén, Rio de Janeiro közelében született 1976. szeptember 22-én. Tényleges születési dátuma egyébként szeptember 18., de a születési anyakönyvi kivonatban szeptember 22. szerepel. Ő a világbajnokságok történetének legeredményesebb góllövője 15 góllal.
A koponyeg.hu szerint hétfőn a reggeli pára és ködfoltok megszűnését követően felhőtlen vagy derült, csapadékmentes idő jön. A délkeleti, déli szél többfelé élénk lesz, délután 27–33 fok közötti hőmérséklet várható.
A Budapest Coffee Week idén szeptember 22. és 28. között várja a főváros sokszínű kávékultúráját megismerni vágyó ínyenceket, szakmabelieket és mindazokat, akik szeretnek új ízeket felfedezni. A kávénak szentelt hét során a főváros legjobb kávézói, pörkölői és baristái különleges kóstolókkal, workshopokkal, limitált kiadású kávés italokkal és egyedi programokkal várják a kávék szerelmeseit. Az esemény további részletei itt találhatók.
