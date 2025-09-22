Mától hivatalosan is kezdetét veszi az ősz, de közben még nyárias lesz az idő

Napéjegyenlőségnek azt nevezzük, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik: ekkor a Nap 90° magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A szeptemberi napéjegyenlőség napja szeptember 22-én van idén. Az északi féltekén ezt őszi napéjegyenlőségnek, a délin tavaszi napéjegyenlőségnek nevezik. A két félgömbön ez a csillagászati ősz, illetve a csillagászati tavasz kezdete is egyben. Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolodik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok és közelít a tél. Ma van a csillagászati ősz kezdete.

Mától hivatalosan is itt az ősz! Fotó: Pexels

Az orrszarvúak világnapja is ma van

Szeptember 22. az orrszarvúak világnapja is. A World Rhino Day 2010-ben indították útjára azzal a céllal, hogy az év egy napján felhívják a nyilvánosság figyelmét az orrszarvúak fennmaradását fenyegető veszélyekre. A különféle vadvédelmi szervezetek és alapítványok mellett ezen a napon a világ több száz állatkertje is igyekszik hallatni a hangját az orrszarvúak védelmében.

A hivatalos Autómentes világnap is ma van

A minden évben megrendezett esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedésszervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. A rendezvényre először 1997-ben került sor a franciaországi La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló Európai Charta, melyet másodikként – az unión kívüli országok közül elsőként – Magyarország írt alá.

234 éve született Michael Faraday

Az angol kémikus és kísérleti fizikus volt az elektromos mező fogalmának megalkotója és az elektromotor létrehozója, az elektromágneses indukció felfedezője, a róla elnevezett elektrokémiai törvények megalkotója. Minden idők egyik legnagyobb kísérleti fizikusának tartják.

A fagylalttölcsért is egy szeptember 22-ei napon szabadalmaztatták

Méghozzá Italo Marchiony 1903-ban. Az olasz származású, New York-i fagylaltárus, a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papírkúpokban, majd tésztából készített, préselt kúpokban árulta fagylaltját. A kúpokat az 1904-es, az amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták. Ez az ötlet sokat segített a fagylalt elterjedésén.