Ezek a csillagjegyek ma ragyogó energiákat kapnak – nézd meg, köztük vagy-e!

A vasárnapot a Nyilas Hold tüzes energiája hatja át, amely szinte minden jegy számára lelkesedést és könnyedebb kapcsolódást ígér. A Merkúr támogató hatása pedig abban segít, hogy az érzéseket és gondolatokat most tisztábban, őszintébben lehessen kimondani – legyen szó szerelemről, családról vagy baráti beszélgetésekről. A napi horoszkóp szeptember 28.-án azt mutatja, hogy ez a nap különösen kedvez a nyitottságnak és az őszinte vallomásoknak a Nyilas Hold együttállásnak köszönhetően. Kellemes napra számíthatnak a csillagjegyek!

A napi horoszkóp szerint ez a nap különösen kedvez az őszinte vallomásoknak. Fotó: Unsplash

Napi horoszkóp 2025. szeptember 28-ra – a Nyilas Hold különleges energiákat hoz

Kos

Vasárnap szinte szárnyalhat! A Nyilas Hold lelkesedést hoz, és minden programban ott lesz a kaland ígérete. Könnyedén kifejezheti magát, és mások szívesen hallgatják. Egy spontán ötlet vagy találkozás feldobhatja a napját, és még a szerelemben is történhet váratlan fordulat.

Bika

Ma nyitottabb lehet az új élményekre, mint máskor. A Nyilas Hold segíti, hogy jobban kapcsolódjon másokhoz, a Merkúr fényszöge pedig megkönnyíti, hogy kimondja, amit érez. Egy beszélgetés közelebb hozhatja valakihez, akit eddig távolinak érzett.

Ikrek

Vasárnap minden a kapcsolódásról szólhat. A Nyilas Hold a párkapcsolati életterületét világítja meg, így szorosabbá válhat a kötelék ön és valaki más között. A Merkúr hatása támogatja, hogy könnyedén beszéljen az érzéseiről.

Rák

Ez a vasárnap energiát adhat, hogy rendezze a hétköznapi dolgait – és közben még jól is érzi magát. A Nyilas Hold lelkesebbé teszi, a Merkúr pedig segíti, hogy könnyebben megértse mások szándékait. Egy váratlan üzenet vagy vallomás melegséggel tölti el a szívét.

Oroszlán

Igazi örömteli nap lehet a vasárnap! A Nyilas Hold a szórakozás, a kreativitás és a szerelem területén hoz fényt, így minden adott, hogy boldog pillanatokat éljen át. Könnyedén fejezi ki magát, és mások csodálattal hallgatják. Egy szerelmi vallomás feldobhatja a napját.

Szűz

Vasárnap az otthon és a család kerülhet előtérbe. A Nyilas Hold jó hangulatot hoz a szeretteivel töltött órákba, a Merkúr pedig támogatja, hogy kimondja a fontos szavakat. Egy kedves vallomás vagy meghitt beszélgetés közelebb hozhatja valakihez.