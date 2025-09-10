Hatalmas tömeg előtt adott koncertet Budapesten Michael Jackson, ekkor történt

29 évvel ezelőtt, Budapesten adott koncertet egy olyan popsztár, akiért milliók rajongtak. Michael Jackson hatalmas tömeget vonzott a Népstadionba.
Michael Jackson 1996. szeptember 10-én hatalmas bulit tartott Budapesten, az akkori Népstadionban. Ez volt az egyetlen magyarországi fellépése, melyre hatalmas tömeg látogatott el. Mintegy 45 ezren énekelték a popsztár közkedvelt slágereit. A HIStory World Tour Michael Jackson harmadik világ körüli turnéja volt. 1996. szeptember 7-én indult Prágából és 1997. október 15-én ért véget Durbanban. A második állomás Magyarország volt. A HIStory turné 82 koncertből állt és 4,5 millió rajongó látta. Hazai rajongói mindenhova követték őt, hiszen minél többet akarták látni, amíg Budapesten tartózkodott. A popsztár gyakran kiállt az ablakba, integetett és üzeneteket küldött a rajongóknak, akik 24 órán át táboroztak a hotel előtt és megállás nélkül skandálták a nevét. A túlzott rajongás azonban megbosszulta magát, ugyanis a Vörösmarty téren a sikoltozó tömeg betörte annak az üzletnek a kirakatát, ahol Jackson vásárolt.
Wittelsbach Erzsébet, vagy ahogy ma is emlegetjük: Sisi osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján esett merénylet áldozatául 127 éve, szeptember 10-én. Halála előtt súlyos depresszióval küzdött, amit hosszabb európai utazásokkal próbált enyhíteni. Nehezen viselte a szigorú bécsi udvari etikettet, ezért többnyire Korfun az Achilleion kastélyban, vagy Magyarországon, Gödöllőn tartózkodott – ahol a mai napig megtalálható és látogatható a kastélya –, de máshová is szívesen utazott. Az egyik ilyen utazáson, séta közben a huszonéves Luigi Luccheni olasz anarchista megtámadta és leszúrta.
Charles Simonyi magyar származású amerikai mérnök, fizikus, a Microsoft egyik vezető fejlesztője 1948. szeptember 10-én született ifj. Simonyi Károly néven. Édesapja a Kossuth-díjas dr. Simonyi Károly egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Elméleti Villamosság Tanszékének vezetője volt. Charles a Microsoftnál a Word és az Excel, valamint az Excelt megelőző Multiplan fejlesztését vezette. Milliárdos amerikaiként jelentős mecénási tevékenységet folytat, nagy összegű adományokkal támogat különböző művészeti, tudományos és közművelődési programokat, nem mellesleg kétszer járt már az űrben is. Először 2007. április 7-től 21-ig, másodszor 2009. március 26-tól április 8-ig.
Szeptember 10-e az öngyilkosság-megelőzés világnapja. 2003 óta tartják a Nemzetközi Szövetség az Öngyilkosság Megelőzéséért (IASP) kezdeményezésére, hogy felhívják a figyelmet a hatalmas, de az esetek többségében megelőzhető problémára. A világon évente több mint 800 ezer ember dobja el az életét, a férfiak körében háromszor gyakoribb az öngyilkosságok száma.
Egyrészt 1961. szeptember 10-én történt az F1 történetének legnagyobb balesete, melynek során elhunyt 13 néző és Wolfgang von Trips autóversenyző is. A Formula–1 olasz nagydíjon Wolfgang von Trips összeütközött Jim Clark versenyautójával, kocsija a tömegbe rohant és 13 néző mellett ő maga is életét vesztette a helyszínen. A szervezők nem állították meg a futamot, a versenyt Phil Hill nyerte, és ezzel a győzelemmel eldőlt az is, hogy ő lett az év egyéni bajnoka is, de senki sem ünnepelt Monzában azon a vasárnapon. Emellett 1985. szeptember 10-én írták alá a magyarországi Forma 1-es autóverseny-futamok rendezéséről szóló megegyezést. A Magyar Nagydíjat 1986 óta rendezik meg a Budapest melletti Mogyoród külterületén található Hungaroringen.
A koponyeg.hu szerint szerdán többnyire erősen felhős lesz az ég, nyugat felől már elszórtan zápor, helyenként zivatar érkezhet. A nappali csúcshőmérséklet 27 fok köré mérséklődik.
A BKK tájékoztatása szerint félpályás lezárás lesz a XI. kerületben a Sasadi úton szeptember 10., szerda 8 és szeptember 12., péntek 4 óra között. Emellett jelzőlámpahibát javítanak majd a XXI. kerületben az Ady Endre út–Kossuth Lajos utca csomópontban 8 és 14 óra között, illetve a XI. kerületben az Andor utcában az Albert utcánál 8 és 15:20 között, valamint a XI. kerületben a Fehérvári út–Andor utca–Galvani út csomópontban 8 és 15:20 között.
A hírhedt nőcsábász témája megszámlálhatatlan változatban bukkant fel a mozgóképek világában (magyar verzióból is készült néhány), és az operafilmek is százas nagyságrendben kerültek mozivászonra/képernyőre. Joseph Losey 1979-es filmje kiemelkedik a mezőnyből, mert nem egy operaelőadás rögzített verziója. Látványos mozi, amelyben Losey film- és színházrendezői tálentumát egyaránt megmutatja. Ezt nézhetik ma meg az érdeklődők eredeti nyelven, magyar felirattal, Réz András előadásával kombinálva a Müpa előadótermében 19-órás kezdettel. További részelte a vetítésről és az azt megelőző, illetve követő előadásról itt olvashatsz.
