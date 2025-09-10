Hatalmas tömeg előtt adott koncertet Budapesten Michael Jackson, ekkor történt

Michael Jackson 1996. szeptember 10-én hatalmas bulit tartott Budapesten, az akkori Népstadionban. Ez volt az egyetlen magyarországi fellépése, melyre hatalmas tömeg látogatott el. Mintegy 45 ezren énekelték a popsztár közkedvelt slágereit. A HIStory World Tour Michael Jackson harmadik világ körüli turnéja volt. 1996. szeptember 7-én indult Prágából és 1997. október 15-én ért véget Durbanban. A második állomás Magyarország volt. A HIStory turné 82 koncertből állt és 4,5 millió rajongó látta. Hazai rajongói mindenhova követték őt, hiszen minél többet akarták látni, amíg Budapesten tartózkodott. A popsztár gyakran kiállt az ablakba, integetett és üzeneteket küldött a rajongóknak, akik 24 órán át táboroztak a hotel előtt és megállás nélkül skandálták a nevét. A túlzott rajongás azonban megbosszulta magát, ugyanis a Vörösmarty téren a sikoltozó tömeg betörte annak az üzletnek a kirakatát, ahol Jackson vásárolt.

Michael Jackson budapesti koncertje sokaknak örök emlékké vált (Fotó: AFP / AFP)

1898-ban ezen a napon követtek el merényletet Sissi ellen

Wittelsbach Erzsébet, vagy ahogy ma is emlegetjük: Sisi osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján esett merénylet áldozatául 127 éve, szeptember 10-én. Halála előtt súlyos depresszióval küzdött, amit hosszabb európai utazásokkal próbált enyhíteni. Nehezen viselte a szigorú bécsi udvari etikettet, ezért többnyire Korfun az Achilleion kastélyban, vagy Magyarországon, Gödöllőn tartózkodott – ahol a mai napig megtalálható és látogatható a kastélya –, de máshová is szívesen utazott. Az egyik ilyen utazáson, séta közben a huszonéves Luigi Luccheni olasz anarchista megtámadta és leszúrta.

A merénylet helyszínén a mai napig található egy emlékmű, ami a császárnét ábrázolja (Fotó: Angyalosi Beata / Shutterstock)

77 éves lett a Microsoft magyar fejlesztője

Charles Simonyi magyar származású amerikai mérnök, fizikus, a Microsoft egyik vezető fejlesztője 1948. szeptember 10-én született ifj. Simonyi Károly néven. Édesapja a Kossuth-díjas dr. Simonyi Károly egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Elméleti Villamosság Tanszékének vezetője volt. Charles a Microsoftnál a Word és az Excel, valamint az Excelt megelőző Multiplan fejlesztését vezette. Milliárdos amerikaiként jelentős mecénási tevékenységet folytat, nagy összegű adományokkal támogat különböző művészeti, tudományos és közművelődési programokat, nem mellesleg kétszer járt már az űrben is. Először 2007. április 7-től 21-ig, másodszor 2009. március 26-tól április 8-ig.