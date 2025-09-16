Szívfacsaró lelki támasz: 79 éves főbérlője kísérte a menyasszonyt az oltárhoz

A menyasszony, Shacole Fox, az ohiói fiatal nő, akit esküvőjén meglepett és elkísért az oltárhoz, történetének főszereplője egy 79 éves férfi, aki a főbérlője.

A menyasszonyt igazán meglepte főbérlője Fotó: Forrás: Pexels

A menyasszonyt nyugati kultúrában hagyományosan az apa kíséri az oltárhoz, ám Fox sosem ismerhette apját. A CBS News-nak adott interjújában elmondta, hogy eleinte úgy gondolta, nem fogja zavarni az apai jelenlét hiánya az esküvőjén, de ahogy közeledett a nagy nap, egyre inkább érezni kezdte a „hiányt”.

Amikor azon gondolkodtam, ki kísér majd az oltárhoz, és próbáltam elképzelni, hogyan is nézne ez ki, meglepően fájdalmasnak tűnt a gondolat

– mesélte Fox a szeptember 12-én közzétett interjúban.

A menyasszony alig kapott levegőt

Fox sosem gondolta volna, hogy végül házbérlője lesz az, aki megtiszteli őt ezzel a szereppel. A menyasszony sminkesként dolgozik, és egy cincinnati-i stúdióban tevékenykedik, amelynek tulajdonosa Gil Pulliam, a 79 éves férfi, aki meglepte őt azzal, hogy életre szóló élménnyé tette a menyasszonyi bevonulást. - írta a People magazin. Pulliam tisztában volt Fox családi helyzetével, ezért felajánlotta segítségét a különleges napon. „Ezért visszamentem, hogy megkérdezzem Shacole-t, kísérhetem-e őt az oltárhoz. És ő azt mondta: »Igen, igen, igen!« És csak ismételgette.” – mesélte a CBS News-nak.

Fox, aki néhány hónapja mondta ki a boldogító igent Victor nevű párjának, nem is lehetne hálásabb házbérlője felé, aki apai figuraként lépett az életébe. „Ahogy szólt a zene, és készültem az oltár felé sétálni, ő megragadta a kezemet olyan szorosan” – mondta Fox Pulliamról. „És ez egy igazán jó érzés volt… Igen, még most is az. Mintha egy seb gyógyult volna be a szívemben.”