RETRO RÁDIÓ

Szívfacsaró lelki támasz: 79 éves főbérlője kísérte a menyasszonyt az oltárhoz

Az esküvő minden házasulandó számára nagy nap. Nem volt ez másként sem a menyasszony számára, akit főbérlője kísért az oltárhoz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 19:00
menyasszony oltár főbérlő esküvő

A menyasszony, Shacole Fox, az ohiói fiatal nő, akit esküvőjén meglepett és elkísért az oltárhoz, történetének főszereplője egy 79 éves férfi, aki a főbérlője.

menyasszony
A menyasszonyt igazán meglepte főbérlője Fotó: Forrás: Pexels

A menyasszonyt nyugati kultúrában hagyományosan az apa kíséri az oltárhoz, ám Fox sosem ismerhette apját. A CBS News-nak adott interjújában elmondta, hogy eleinte úgy gondolta, nem fogja zavarni az apai jelenlét hiánya az esküvőjén, de ahogy közeledett a nagy nap, egyre inkább érezni kezdte a „hiányt”. 

Amikor azon gondolkodtam, ki kísér majd az oltárhoz, és próbáltam elképzelni, hogyan is nézne ez ki, meglepően fájdalmasnak tűnt a gondolat 

– mesélte Fox a szeptember 12-én közzétett interjúban.

A menyasszony alig kapott levegőt

Fox sosem gondolta volna, hogy végül házbérlője lesz az, aki megtiszteli őt ezzel a szereppel. A menyasszony sminkesként dolgozik, és egy cincinnati-i stúdióban tevékenykedik, amelynek tulajdonosa Gil Pulliam, a 79 éves férfi, aki meglepte őt azzal, hogy életre szóló élménnyé tette a menyasszonyi bevonulást. - írta a People magazin. Pulliam tisztában volt Fox családi helyzetével, ezért felajánlotta segítségét a különleges napon. „Ezért visszamentem, hogy megkérdezzem Shacole-t, kísérhetem-e őt az oltárhoz. És ő azt mondta: »Igen, igen, igen!« És csak ismételgette.” – mesélte a CBS News-nak.

Fox, aki néhány hónapja mondta ki a boldogító igent Victor nevű párjának, nem is lehetne hálásabb házbérlője felé, aki apai figuraként lépett az életébe.Ahogy szólt a zene, és készültem az oltár felé sétálni, ő megragadta a kezemet olyan szorosan” – mondta Fox Pulliamról. „És ez egy igazán jó érzés volt… Igen, még most is az. Mintha egy seb gyógyult volna be a szívemben.”

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu