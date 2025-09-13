Esküvő után döbbenet: meglepő kérdést tett fel a menyasszony

Megsértődött a menyasszony, mert a húga nem viselt egy apró kiegészítőt az esküvőjén. A fiatal nőt teljesen összezavarta, hogy miért neheztel rá a nemrég férjhez ment nővére.

A nővére kiakadt a húgára, amiért nem viselt fülbevalót az esküvőn (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Meglepő dolgot szúrt ki a menyasszony az esküvőn

Az esküvőn nem viselt fülbevalót, ezért a nővére teljesen kiakadt a fiatal, 21 éves lányra, aki a Reddit fórumán osztotta meg történetét. „Nem viseltem fülbevalót” – írta a húg. „Nem volt különösebb oka, egyszerűen van, hogy hordok, máskor meg nem.” Hetekkel az esküvő után azonban a nővére rákérdezett, haragszik-e rá, mire ő azt felelte, hogy nem. Aztán azt kérdezte, szomorú-e amiatt, hogy férjhez ment, erre is nemmel válaszolt.

„Ezután azt mondta, miért néztem rá úgy az esküvőn” – idézte fel a kellemetlen beszélgetést.A húg értetlenül érdeklődött, hogy baja a testvérének. „Azt felelte, hogy nem viseltem fülbevalót, és hogy a nők ékszer nélkül nem néznek ki professzionálisan” – mesélte a fiatal nő. „Pontosan így mondta: professzionálisan, és ez annyira furcsán hangzott, hogy külön megjegyeztem magamnak. Mondtam neki, sajnálom, de nem gondoltam, hogy ez ekkora ügy. Erre visszakérdezett, hogy az ő esküvője talán nem elég fontos nekem. Mondtam, hogy nem erről van szó” – folytatta a történetet. „Azóta is látszik rajta, hogy idegesítette a dolog.”

A fiatal lány végül tanácsért fordult a közösséghez: „Valami nagy társadalmi szabályt szegtem meg? Én vagyok a hibás?” A hozzászólásokban sokan kiálltak mellette. „Ó, drágám, te most találkoztál «menyasszörnnyel»” – írta egyikük. Más így reagált: „A nővéred teljesen őrült.” Egy harmadik pedig azt tanácsolta: „Egyszerűen hagyd figyelmen kívül, mert ő az, aki a semmiből próbál problémát csinálni.” - írja a People magazin.