Döbbenetes vád: a menyasszony szerint a vőlegény esküje az exének szól

Egy hölgy a Redditről teljes sokkot kapott, amikor rájött: leendő férje nem neki írja az esküjét, hanem a volt barátnőjének. A 31 éves nő és 34 éves vőlegénye 2 hónap múlva tervezték az esküvőt, bár ezek után megkérdőjeleződik az esemény.

Fotó: Freepik/Illusztráció

Egyik este mindketten a házastársi esküt írták, amikor a nő elmondása szerint „véletlenül megláttam, hogy mit írt a jegyzetfüzetébe, mert nyitva hagyta.”

„Azt írta benne: »Már abban a pillanatban tudtam, hogy szeretlek, amikor beléptél a kávézóba a sárga ruhádban«” – emlékszik vissza a nő. „Csak egy baj van ezzel, nekem sosem volt sárga ruhám.”

Azonban pontosan tudta, hogy kinek volt egy sárga szoknyája: vőlegénye

exbarátnője gyakran hordott ilyet a férfi által elmesélt sztorikban. „Amikor felhoztam a témát, azonnal védekezni kezdett, hogy túl sokat látok bele ebbe, és hogy nem számít kiről szól az emlék, csak az érzéseink a fontosak.”

Legyen esküvő vagy ne?

A megérzései ellenére a nő maradt az „undor” állapotában, és nem volt benne biztos, hogy hogyan lépjen tovább. „Ott fogok állni az esküvőmön és egy olyan esküt fogok hallgatni, amely egy régi kapcsolatának kellene, hogy szóljon?” – kérdezte a Reddit népétől, írja a people.

Az internet népe felrobbant a sztorit olvasva, és nem győztek válaszolni a hölgynek. Például ezt írta az egyik kommentelő, akik az esküvő felbontására buzdította:

„Az a megszólalása teljesen elborult, hogy »nem számít, hogy kiről szól az emlék, hanem, hogy mit érzünk«. De nagyon is számít, hogy kivel történt! Őszinte leszek, én nem folytatnám ezt tovább a helyedben, mert úgy hangzik, hogy az exét akarja elvenni.

Szóval spórolj meg magadnak egy nagy adag fájdalmat és pénzt, és mondd le az esküvőt!”

Egy másik kommentelő így nyilatkozott: „Az eskü nem csak pár papírra vetett szó. A tiszteletről, egyediségről, és arról szól, hogy a vőlegényed valóban jelen van-e a kapcsolatban és kész elvenni téged feleségül.”