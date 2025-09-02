„Fontos egy kapaszkodó, ami segít megőrizni az emlékeket” – Anita elhunytak ruháival öltözteti fel a mackóit

A családtagjaink, barátaink elvesztésénél nincs szívfacsaróbb. Glovotz Anita és a lánya, Gina rengeteg gyászolónak készített az elhunyt szeretteik ruháiból macikat, amik segíthetnek a gyászfeldolgozásban, hiszen így visszakapnak egy aprócska darabot belőlük.

Egy anyuka a 31 évesen elhunyt lánya ruháiból rendelt macit Fotó: beküldött

Az első maci története

Az első maci nyolc évvel ezelőtt készült, Anita nagymamájának a ruháiból.

Az évek során, amikor róla beszélgettünk, mindig eszünkbe jutott az a kis kék kabátja, amiben oly sokszor láttuk. Ott volt előttünk, ahogy ült ebben a bizonyos kabátjában, várva, hogy elinduljunk. Ekkor gondoltunk arra, hogy ebből az oly kedves kabátkából jó lenne készíteni egy örök emléket, melyre ha ránézünk, eszünkbe jut a rengeteg közös emlék és szívünk megtelik melegséggel

– mesélte Anita. A macik készítése azóta vállalkozássá nőtte ki magát.

Elindult a "HelloMaci"

Anita a lányával, Ginával megrendelésre kezdte varrni az emlékmacikat. Az évek során rengeteg kérést teljesítettek, például egy elgázolt 18 éves fiú, valamint egy Covidban elhunyt 40 éves apuka ruháiból is készítettek már emléket. Kizárólag a megküldött ruhadarabokat használják fel és gondosan ügyelnek minden részletre: a cél, hogy minél jobban hasonlítson az elhunytra; amennyiben az illető pocakos volt, akkor a macinak is nagyobb hasat öltenek össze, de készítettek már féllábú medvét is. Egy plüss megalkotása akár 12 órát is igénybe vehet.

A HelloMaci számomra nemcsak egy vállalkozás, hanem egy szívből jövő küldetés. Sajnos tudom, mit jelent a gyász és mennyire fontos egy kapaszkodó, ami segít megőrizni az emlékeket. Ezek a macik nemcsak szeretett ruhadarabokból készülnek, hanem egy darabot őriznek abból, akit elveszítettünk. Azt látom, hogy sok embernek adnak erőt és vigaszt, ez adja számomra a legnagyobb értelmet ennek a munkának

– mondta a budapesti nő.

Anita édesanyja 4 hónapja hunyt el, az ő ruháiból is készült egy maci. Fotó: beküldött

Nagy sikerük van a maciknak

Anitáék rengeteg kedvező visszajelzést kapnak, például rendszeresen küldenek nekik fotókat a macikról; vannak, akik még a külföldi nyaralásukra is magukkal viszik a plüsst.

„A jövőben szeretnénk kibővíteni a HelloMaci világát QR-kódos emlékoldallal, ahol a családtagok fotókat, történeteket és üzeneteket is megőrizhetnek, így még különlegesebb lesz a maci” – árulta el.

