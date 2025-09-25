„Inkább bántanám magam” – öngyilkos lett a lány, hogy ne kelljen visszamennie a bentlakásos iskolába

Egy suffolki lány, Georgia Scarff halálos balesetet szenvedett, miután elütötte egy teherautó. A 16 éves diáklány évek óta szorongásos rohamokkal küzdött, és naplójában leírta, hogy inkább kárt tenne magában, mint hogy visszatérjen a Royal Hospital School bentlakásos iskolájába Holbrookban.

A fiatal lány súlyos szorongása miatt rengeteget szenvedett környezetében / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az elkeseredett lány a naplójában írt szenvedéseiről

Georgia Bury St Edmundsból származott, és a tandíjban évi közel 46 ezer fontos iskolába járt. Bár eredetileg csak heti három éjszakát töltött bent, a 10. évfolyamtól már öt estét is az intézményben kellett maradnia. Anyja, Jennifer Scarff elmondta, hogy a döntést a hosszú ingázás indokolta, lánya azonban nehezen birkózott meg a bentlakással. A 11. évfolyamban már rendszeresen szorongásos rohamai voltak, emiatt gyakran felkereste az iskola nővérét.

Édesanyja a tárgyaláson úgy jellemezte, mint korát meghaladóan bölcs, erős és ellenálló lányt. Hozzátette:

Ő volt a legjobb barátnőm, a jobbkezem, a kis segítőm és vigasztalóm

– idézte az édesanya szavait a The Mirror.

Az iskola nevelési igazgatóhelyettese, Zoë King szerint Georgia kezdetben nagyon nehezen illeszkedett be. 2020 januárjában az anya talált egy naplóbejegyzést, amelyben lánya arról írt, inkább bántaná magát, mint hogy visszatérjen. King hozzátette, hogy a tantestület igyekezett támogatni, és pozitív jelként értékelték, amikor 2022-ben már öt éjszakát is bent töltött.

Georgia emellett aktív sportoló volt: hokizott, rögbizett, tchoukballt játszott és edzésekre járt.

Úgy tűnt, jól boldogul, ezért hatalmas sokk volt hallani a haláláról.

A halála előtti napon nővérével visszavitte a holmiját az iskolába, majd otthon vacsoráztak, tévét néztek. Édesanyja este 10 körül látta utoljára. Hajnali 1:20-kor telefonhívást kapott tőle, azonnal riasztotta a segélyhívót, de nem sokkal később megtudta: lánya életét vesztette.

A vizsgálat jelenleg is tart.