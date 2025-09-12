„Jobb jövőt vettünk a gyerekeinknek” - Extrém költözésre adta a fejét egy család

Ed Porter és felesége, Kim úgy döntöttek, maguk mögött hagyják az angliai Henley-on-Thames kisvárosát, és két gyermekükkel, Elijah-val (12) és Willow-val (7) Új-Zélandra költöznek. A lépés mögött egyszerre húzódtak meg anyagi és életminőségi okok.

A világ másik végére tervezték a költözést, azonban egy cseppet sem bánták meg. Egy dolog viszont hiányzik a mindennapjaikból / Képünk illusztráció: Unsplash

A fordulópont akkor jött el, amikor egy hétvégi pihenésük 544 ezer forintba került. „Elgondolkodtunk, mi vár majd a gyerekeinkre, ha ennyire drága lesz minden – főleg a lakhatás” – meséli Ed. Egy év tervezés után a család végül átszámítva 13,6 millió forintot költött a költözésre, beleértve a vízumokat, orvosi vizsgálatokat és az 5,6 millió forintos konténert, amely 11 500 mérföldön szállította a bútoraikat - olvasható a Mirror cikkében. Warkworthban találták meg új otthonukat: egy öt hálószobás, tengerparti házat bérelnek havi 726 ezer forintért. A család odavan a helyiek kedvességéért és a közösségi életért.

Soha nem éreztük magunkat ennyire befogadva. Tíz perc alatt bármelyik homokos, türkiz vízű tengerpartra leérsz – ez egy szelet paradicsom

– teszi hozzá. A brit kényelmek közül csak egyet hiányolnak:

Hiányzik egy Tesco-shop, de bőven kárpótol, hogy egy korsó sör itt olcsóbb. A piték miatt önmagában is érdemes volt költözni

– mondja Ed nevetve.

A gyerekek gyorsan beilleszkedtek: egyedül járnak busszal iskolába, biciklivel haza, a kerékpárokat lezárás nélkül dobják le.

Olyan, mintha a ’70-es évek Angliájába csöppentünk volna. Az ajtók nincsenek kulcsra zárva, a szomszédok ételt osztanak, az embereknek van idejük egymásra

– meséli Ed. Bár most bérelt házban élnek, saját földterület vásárlását tervezik, ahol gyermekeiknek is építenének házat.

Nem látom, hogy valaha visszaköltöznénk. Itt szeretnénk megöregedni. Harmincezer fontért – kevesebbért, mint amennyibe sokaknak egy autó kerül – jobb jövőt vettünk a gyerekeinknek. Nem vagyunk gazdagok, csak mertük megvalósítani az álmunkat

– vallja Ed.