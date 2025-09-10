Rettenetes tragédia: holtan találtak rá a 7 éves kisfiúra

Három napig keresték a kisfiút, akinek csak a holttestére találtak rá.
Egy eltűnt, nem beszélő, 7 éves kisfiú holttestét találták meg az amerikai Észak-Karolinában – erősítették meg a hatóságok kedden.
Liam Kinget vasárnap látták utoljára az Asheboro városában található Forest Hills Drive környékén. A Randolph megyei seriff hivatala kedden, szeptember 9-én a Facebook-oldalán közölte, hogy a kisfiút holtan találták egy tóban, nem messze attól a területtől, ahol korábban az eltűnését bejelentették. Korábban, minden erőt bevetettek annak érdekében, hogy megtalálják a kisfiút; mind légi, mind mind pedig földi keresést is bevetettek a megtalálásának érdekében. Azonban sajnos nem került elő élve a kisfiú - írta WLOS News.
„Teljesen összetörtünk. Bármit megadnánk azért, hogy más legyen a végeredmény – Liam családja, a közösségünk, valamint a több száz elsősegélynyújtó és önkéntes számára, akik mindent megtettek, hogy élve találják meg őt” – írta a seriff hivatala.
Ez a veszteség valóban szívszorító. Arra kérünk mindenkit, hogy továbbra is tartsák Liam családját gondolataikban és imáikban
– tették hozzá a közleményben.
A Randolph megyei seriff hivatala közölte: a kisfiú halálának körülményeit továbbra is vizsgálják, az ügy nyomozás alatt áll.
