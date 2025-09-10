RETRO RÁDIÓ

Rettenetes tragédia: holtan találtak rá a 7 éves kisfiúra

Három napig keresték a kisfiút, akinek csak a holttestére találtak rá.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 12:35
halál Eltűnt gyermekek holttest keresés kisfiú

Egy eltűnt, nem beszélő, 7 éves kisfiú holttestét találták meg az amerikai Észak-Karolinában – erősítették meg a hatóságok kedden.

kisfiú, mackó, plüss, játék
Három napig keresték a kisfiút földön és levegőben. Sajnos nem került elő élve Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Liam Kinget vasárnap látták utoljára az Asheboro városában található Forest Hills Drive környékén. A Randolph megyei seriff hivatala kedden, szeptember 9-én a Facebook-oldalán közölte, hogy a kisfiút holtan találták egy tóban, nem messze attól a területtől, ahol korábban az eltűnését bejelentették. Korábban, minden erőt bevetettek annak érdekében, hogy megtalálják a kisfiút; mind légi, mind mind pedig földi keresést is bevetettek a megtalálásának érdekében. Azonban sajnos nem került elő élve a kisfiú - írta WLOS News.

„Teljesen összetörtünk. Bármit megadnánk azért, hogy más legyen a végeredmény – Liam családja, a közösségünk, valamint a több száz elsősegélynyújtó és önkéntes számára, akik mindent megtettek, hogy élve találják meg őt” – írta a seriff hivatala.

Ez a veszteség valóban szívszorító. Arra kérünk mindenkit, hogy továbbra is tartsák Liam családját gondolataikban és imáikban

– tették hozzá a közleményben.

A Randolph megyei seriff hivatala közölte: a kisfiú halálának körülményeit továbbra is vizsgálják, az ügy nyomozás alatt áll.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu