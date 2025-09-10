Lesújtó hírt kaptunk: tragikusan fiatalon elhunyt az ismert zenész

Ismét gyászba borult a zenészvilág: 42 éves korában elhunyt a Baroness amerikai együttes korábbi dobosa, Allen Blickle. A szomorú hírt banda tagjai tudatták a közösségi médiában közzétett közleményben, amelyben közölték, hogy a zenész néhány napja halt meg.

Tragikusan fiatalon elhunyt az ismert zenész Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Azt nem közölték, hogy a dobos miben hunyt el.

Megszakad a szívünk, amiért közölnünk kell a hírt, hogy kedves barátunk, kreatív partnerünk és korábbi zenésztársunk, Allen Blickle néhány nappal ezelőtt elhunyt. Még mindig sokkos állapotban vagyunk amiatt, hogy elment. Megértéseteket kérjük, amíg a családja és a zenekar feldolgozza a halálát és gyászol. Allen, szeretünk és hiányzol. Minden egyes közös pillanatot nagyra értékelünk

- írja közleményében a zenekar.

A Baroness egy amerikai heavy metal zenekar, amely 2003-ban alakult a georgiai Savannah-ban. A sludge metal, a progresszív rock és a post-metal keverékéről ismert zenekar csakhamar kivívta a kritikusok elismerését a fejlődő hangzásáért és művészi integritásáért. A felállás azonban számos változáson ment keresztül, az alapító tag, Allen pedig 2013-ban kilépett az együttesből, egy súlyos buszbalesetet követően. A baleset következtében Blickle és az akkori basszusgitáros, Matt Maggioni is csigolyatörést szenvedett, míg a frontember, John Baizley több végtagtörést. A traumatikus esemény jelentős fizikai és érzelmi kihívásokkal járt a zenekar tagjai számára - írja a Bors a Daily Star alapján.