Nyikorgó lépcsők és omló, penészes falak: Gazdag múltja ellenére omlik össze a híres kastély – videó

Az Ürményi-kastély egykor bálok és más ünnepségek helyszíne volt, mostanra azonban állapota igen szomorú lett. Egy urbex kedvelő látogatta meg a helyet, és készített felvételeket az épületről.

Gazdag múltja ellenére omlik össze az Ürményi kastély (Fotó: Nagy Norbert/ FEOL)

A kastély gazdag múltja

A Fejér vármegyei Vál község szívében álló épület a 18. század végén épült copf stílusban. A kastély U-alakjával Ürményi József egykori birtokán épült, és vasrácsos erkélyére minden szempár felfigyelt. Családjával hosszú évekig lakott a gyönyörű homlokzatú épületben.

A kastély az 1870-es években került Dreher Antal, majd fia, Dreher Jenő birtokába. A második világháború alatt katonai szálláshelyként működött, majd hadikórház és később iskola lett belőle.

Ezután sok évig az oktatás épülete volt: mezőgazdasági szakiskola, lánykollégium, könyvtár, majd díszterem lett belőle. Az 1900-as években, a rendszerváltás után, azonban elhagyatottá vált, és azóta eszi falait az idő.

A kastély ma zárva van, falai omlanak, penészednek, lépcsői nyikorognak, és lassan halad teljes pusztulása felé. Az épület, amely egyszer gyermekek és fiatalok nevetésétől visszhangzott, ma az idő nyomása alatt omlik össze, és egyedül a nosztalgia jár benne táncot - írja a FEOL.