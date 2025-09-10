RETRO RÁDIÓ

Már a fővárosban is használják az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszert: ezt érdemes tudni róla!

Budapestre is megérkezett az a rendszer, ami alapjaiban változtatja meg a lakások, házak adás-vételét. Mire jó és ki használhatja majd az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszert? Mutatjuk!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 17:15
ingatlan rendszer ingatlan-nyilvántartás földhivatal

Az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer (E-ING) kifejlesztése a magyar közigazgatás történetének 2019-ben indult legnagyobb és legkomplexebb informatikai rendszerfejlesztése új mérföldkőhöz érkezett. Ennek apropóján megmutatjuk mit érdemes tudni a rendszerről!

Closeup,Of,Young,Couple,Holding,Hands,And,New,House,Key, ingatlan, ingatlannyilvántartás
Ezt érdemes tudni az új ingatlannyilvántartási rendszerről. Fotó: Prostock-studio

Elavult a régi ingatlannyilvántartási rendszerünk

Hazánkban az ingatlannyilvántartás ma ismert rendszerét az 1970-es években alakították ki, amikor is a telekkönyv és az állami földnyilvántartás összevonásával létrehozták az egységes ingatlannyilvántartást. Azóta nem sok minden változott a még ma is papír alapú rendszert illetően, ezért is döntöttek egy új, korszerűbb rendszer létrehozása mellett.

Ez a rendszer váltja a régit

A több, mint 20 évig szolgáló TAKARNET rendszerét az új elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer, az úgynevezett E-ING váltja fel, ami újabb mérföldkőhöz érkezett: már Budapesten is használják a földhivatalokban!

Először a földhivatalokban élesedett a rendszer

Biztonsági okokból fokozatosan került bevezetésre az új ingatlannyilvántartási rendszer. Bizonyos földhivatalok már korábban csatlakoztak a rendszerhez, például a tulajdoni lapok lekérdezése is ezen keresztül történt. Utolsóként szeptemberben a budapesti földhivatalokban is elkezdték az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer (E-ING) használatát.

Miért jó ez az új rendszer?

Jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlannyilvántartási eljárást. Emellett a tulajdoni lapokat is az új rendszerben érhetik majd el a felhasználók- mondta György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területi közigazgatásért felelős államtitkára. Ez a vevők szempontjából az jelenti, hogy a jövőben gyorsabban és vélhetően olcsóbban intézhetik majd az ügyvédjük segítségével az ignatlan adás-vételt.

Ilyen előnyei vannak az új rendszernek

Az új elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer alapvető célja, hogy az ingatlannyilvántartás teljes egészében digitális és automatizált legyen. Az új rendszerben az adatok naprakészek, pontosak és bárhonnan elérhetőek lesznek DÁP vagy Ügyfélkapu+ hozzáféréssel, ami az ingatlanvásárló és eladók számára ez gyorsabb ügyintézést, kevesebb hibát, átláthatóságot, és nagyobb biztonságot jelent majd. 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az ingatlan adás-vétel ügyintézése szinte teljes egészében elektronikusan, online fog zajlani, amivel az ehhez kapcsolódó kiadások is csökkenhetnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adott ügyben eljáró ügyvédeknek nem kell fizikailag dokumentumokkal bajlódni, például földhivatalban személyesen iktatni a szerződéseket. Emellett az ingatlan adásvételek bejegyzése is rohamosan felgyorsulhat: 1-2 éven belül az adásvétel bejegyzése a szerződés megkötését követően 1 órán belül megtörténhet. Az e-ingatlannyilvántartási rendszer egyik nagy újdonsága ugyanis az automatikus döntéshozatal lesz.

Mikor váltja fel végleg az elektronikus rendszer a mostani papír alapút?

Első lépésként az E-ING kormányhivatali ügyintézői oldala (back-office) indult el, amely az ügyek feldolgozását érinti, immár Budapesten is. A rendszer további funkcióinak bekapcsolása ütemezetten történik, így az elektronikus ügyintézésre történő teljes átállás is ennek megfelelően, több lépcsőben valósul meg. A tervek szerint 

  • 2025 decemberétől például az ügyvédek is hozzáférhetnek majd az E-ING felülethez, 
  • így közvetlenül, online nyújthatnak be beadványokat, 
  • és egy bő féléves átmeneti időszak után már csak az elektronikus ügyintézés lesz elérhető, felváltva a papíralapú ügyintézést. 

Ez azt jelenti, hogy a földforgalmi hatósági eljárások ügyintézése az ügyfelek részéről egyelőre az eddigi rend szerint történik: a kérelmeket továbbra is papíralapon kell benyújtani, és az eddigiek szerint értesülnek az ügyfelek a döntésről.

 

