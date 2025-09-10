Már a fővárosban is használják az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszert: ezt érdemes tudni róla!

Budapestre is megérkezett az a rendszer, ami alapjaiban változtatja meg a lakások, házak adás-vételét. Mire jó és ki használhatja majd az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszert? Mutatjuk!
Az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer (E-ING) kifejlesztése a magyar közigazgatás történetének 2019-ben indult legnagyobb és legkomplexebb informatikai rendszerfejlesztése új mérföldkőhöz érkezett. Ennek apropóján megmutatjuk mit érdemes tudni a rendszerről!
Hazánkban az ingatlannyilvántartás ma ismert rendszerét az 1970-es években alakították ki, amikor is a telekkönyv és az állami földnyilvántartás összevonásával létrehozták az egységes ingatlannyilvántartást. Azóta nem sok minden változott a még ma is papír alapú rendszert illetően, ezért is döntöttek egy új, korszerűbb rendszer létrehozása mellett.
A több, mint 20 évig szolgáló TAKARNET rendszerét az új elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer, az úgynevezett E-ING váltja fel, ami újabb mérföldkőhöz érkezett: már Budapesten is használják a földhivatalokban!
Biztonsági okokból fokozatosan került bevezetésre az új ingatlannyilvántartási rendszer. Bizonyos földhivatalok már korábban csatlakoztak a rendszerhez, például a tulajdoni lapok lekérdezése is ezen keresztül történt. Utolsóként szeptemberben a budapesti földhivatalokban is elkezdték az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer (E-ING) használatát.
Jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlannyilvántartási eljárást. Emellett a tulajdoni lapokat is az új rendszerben érhetik majd el a felhasználók- mondta György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területi közigazgatásért felelős államtitkára. Ez a vevők szempontjából az jelenti, hogy a jövőben gyorsabban és vélhetően olcsóbban intézhetik majd az ügyvédjük segítségével az ignatlan adás-vételt.
Az új elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer alapvető célja, hogy az ingatlannyilvántartás teljes egészében digitális és automatizált legyen. Az új rendszerben az adatok naprakészek, pontosak és bárhonnan elérhetőek lesznek DÁP vagy Ügyfélkapu+ hozzáféréssel, ami az ingatlanvásárló és eladók számára ez gyorsabb ügyintézést, kevesebb hibát, átláthatóságot, és nagyobb biztonságot jelent majd.
Az ingatlan adás-vétel ügyintézése szinte teljes egészében elektronikusan, online fog zajlani, amivel az ehhez kapcsolódó kiadások is csökkenhetnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adott ügyben eljáró ügyvédeknek nem kell fizikailag dokumentumokkal bajlódni, például földhivatalban személyesen iktatni a szerződéseket. Emellett az ingatlan adásvételek bejegyzése is rohamosan felgyorsulhat: 1-2 éven belül az adásvétel bejegyzése a szerződés megkötését követően 1 órán belül megtörténhet. Az e-ingatlannyilvántartási rendszer egyik nagy újdonsága ugyanis az automatikus döntéshozatal lesz.
Első lépésként az E-ING kormányhivatali ügyintézői oldala (back-office) indult el, amely az ügyek feldolgozását érinti, immár Budapesten is. A rendszer további funkcióinak bekapcsolása ütemezetten történik, így az elektronikus ügyintézésre történő teljes átállás is ennek megfelelően, több lépcsőben valósul meg. A tervek szerint
Ez azt jelenti, hogy a földforgalmi hatósági eljárások ügyintézése az ügyfelek részéről egyelőre az eddigi rend szerint történik: a kérelmeket továbbra is papíralapon kell benyújtani, és az eddigiek szerint értesülnek az ügyfelek a döntésről.
