Időjárás: irány a Balaton, ez lesz idén az utolsó forró hétvége, 30 fok is lehet

Az elmúlt napokban, főleg éjszakánként nagyon hideg volt. Több panelházban már a fűtést is beindították, mert esténként a fázósabbaknak takaróba burkolózva kellett kuckózni a tévé előtt. Nos, az időjárás most nagyot változik, hiszen beköszönt a vénasszonyok nyara, ugyanis hétvégére már 29-30 fokot jósolnak az előrejelzések.

Az időjárás idén utoljára lesz annyira kegyes hozzánk, hogy szabadtéri fürdőzésre is készülhetünk Fotó: Nemeth Andras Peter

Akinek nem volt ideje a nyáron lubickolni a Balatonban, vagy úgy gondolta, hogy a nagy tömeg miatt inkább el sem megy, most megragadhatja a lehetőséget. Ez lesz az idei évben ugyanis az utolsó olyan hétvége, amikor a nyarat idézi majd az időjárás és a balatoni strandokon sem lesz tömeg. Így aki még csobbanni szeretne egy nagyot, az most megteheti. A Balaton vizének hőmérséklete most nagyjából 20 fokos, de a hétvégére ez még melegebb is lehet.

Az időjárás nyárra vált a hétvégére

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken már a napi maximum elérheti a 28 fokot, ezt követően pedig még tovább melegszik a hőmérséklet, ami bár nem dönt majd rekordokat, de a nyarat fogja idézni. Tulajdonképpen még nyár is van, hiszen a csillagászati ősz idén csak szeptember 22-én köszönt majd be, ekkor lesz ugyanis a nap-éj egyenlőség. A hétvégére az előrejelzések szerint még tovább emelkednek a maximumok, így szombaton már 29, vasárnap pedig már 30 fok is lehet, sőt akár ennél is tovább emelkedhet a hőmérő higanyszála. Sokakat érdekel, hogy meddig is tarthat ez a nyárias időjárás. Nos, szeptember 22-én és 23-án még 29-30 fok is lehet, majd elkezd csökkenni a hőmérséklet, így a jövő hét végére már napközben sem lesz melegebb 18 foknál. Vagyis kalandra fel, és irány a Balaton!

