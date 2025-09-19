Időjárás: irány a Balaton, ez lesz idén az utolsó forró hétvége, 30 fok is lehet

Az elmúlt napok elég hűvösek voltak, de ennek most vége. Az időjárás gyökeres fordulatot vesz és egy déli áramlásnak köszönhetően hétvégén már szikrázó napsütés és 30 fok, vagy annál melegebb is lehet.
Az elmúlt napokban, főleg éjszakánként nagyon hideg volt. Több panelházban már a fűtést is beindították, mert esténként a fázósabbaknak takaróba burkolózva kellett kuckózni a tévé előtt. Nos, az időjárás most nagyot változik, hiszen beköszönt a vénasszonyok nyara, ugyanis hétvégére már 29-30 fokot jósolnak az előrejelzések.
Akinek nem volt ideje a nyáron lubickolni a Balatonban, vagy úgy gondolta, hogy a nagy tömeg miatt inkább el sem megy, most megragadhatja a lehetőséget. Ez lesz az idei évben ugyanis az utolsó olyan hétvége, amikor a nyarat idézi majd az időjárás és a balatoni strandokon sem lesz tömeg. Így aki még csobbanni szeretne egy nagyot, az most megteheti. A Balaton vizének hőmérséklete most nagyjából 20 fokos, de a hétvégére ez még melegebb is lehet.
A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken már a napi maximum elérheti a 28 fokot, ezt követően pedig még tovább melegszik a hőmérséklet, ami bár nem dönt majd rekordokat, de a nyarat fogja idézni. Tulajdonképpen még nyár is van, hiszen a csillagászati ősz idén csak szeptember 22-én köszönt majd be, ekkor lesz ugyanis a nap-éj egyenlőség. A hétvégére az előrejelzések szerint még tovább emelkednek a maximumok, így szombaton már 29, vasárnap pedig már 30 fok is lehet, sőt akár ennél is tovább emelkedhet a hőmérő higanyszála. Sokakat érdekel, hogy meddig is tarthat ez a nyárias időjárás. Nos, szeptember 22-én és 23-án még 29-30 fok is lehet, majd elkezd csökkenni a hőmérséklet, így a jövő hét végére már napközben sem lesz melegebb 18 foknál. Vagyis kalandra fel, és irány a Balaton!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.