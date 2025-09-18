RETRO RÁDIÓ

Csípős reggelre ébredünk, de a nap később felforrósítja a levegőt

Az esernyőt egy időre biztosan eltehetjük. Nem várt fordulatokat hoz az időjárás.

2025.09.18.
Csütörtökön reggel még csípős időt hoz az időjárás, majd a hét vége felé menetelve újra érezhetjük a kora őszi még nyárba visszanyúló tökéletes kirándulóidőt. Az esernyőt egy időre biztosan eltehetjük.

Csütörtöki időjárás

Reggel lassan feloszlik a rétegfelhőzet, ezután napos idő várható, kizárt, hogy essen az eső. A reggeli hőmérséklet 12 fok körül alakul, de érdemes rétegesen öltözni, mert délután 24 fok körül is felszökhet a hőmérséklet.

Pénteki időjárás

Szintén napos idő ígérkezik, eső nem lesz kilátásban. Kicsit lengébben öltözhetünk pénteken, délután akár 24-29 fok is lehet.

Szombati időjárás

Hét ágra süt majd a nap szombaton, és továbbra sem lesz eső, így érdemes kimozdulni a hétvégén. Bár reggeli ködre még lehet számítani, de a hőmérő higanyszála napközben hamar felszaladhat 25 és 30 fok közé - írja a köpönyeg.hu.

