Csípős reggelre ébredünk, de a nap később felforrósítja a levegőt

Az esernyőt egy időre biztosan eltehetjük. Nem várt fordulatokat hoz az időjárás.
Csütörtökön reggel még csípős időt hoz az időjárás, majd a hét vége felé menetelve újra érezhetjük a kora őszi még nyárba visszanyúló tökéletes kirándulóidőt. Az esernyőt egy időre biztosan eltehetjük.
Reggel lassan feloszlik a rétegfelhőzet, ezután napos idő várható, kizárt, hogy essen az eső. A reggeli hőmérséklet 12 fok körül alakul, de érdemes rétegesen öltözni, mert délután 24 fok körül is felszökhet a hőmérséklet.
Szintén napos idő ígérkezik, eső nem lesz kilátásban. Kicsit lengébben öltözhetünk pénteken, délután akár 24-29 fok is lehet.
Hét ágra süt majd a nap szombaton, és továbbra sem lesz eső, így érdemes kimozdulni a hétvégén. Bár reggeli ködre még lehet számítani, de a hőmérő higanyszála napközben hamar felszaladhat 25 és 30 fok közé - írja a köpönyeg.hu.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.