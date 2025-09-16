Lehull a lepel Hasfelmetsző Jack rejtélyéről

Hasfelmetsző Jack kilétét 130 évvel később egy szakértő oldhatta meg: nem öt hanem hat áldozata volt.

A modern technológia vezethetett Hasfelmetsző Jack áldozatainak azonosítására Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Hasfelmetsző Jack, más néven a whitechapeli gyilkos vagy Leather Apron, 1888-ban tevékenykedett London szegénynegyedében, Whitechapelben, és a mai napig nem sikerült kétséget kizáróan azonosítani. A hivatalosan ismert öt áldozat mellett most egy kriminológus, David Wilson úgy véli, hogy a prostitúcióra kényszerült kétgyermekes anya, Martha Tabram is a gyilkos áldozata lett. A nőt 39 késszúrással ölték meg, mindössze három héttel a hírhedt gyilkosságsorozat kezdete előtt.

Wilson a brit The Sun lapnak elmondta, hogy a HOLMES (Home Office Large Major Enquiry System) nevű adatfeldolgozó rendszert használta az ügy felülvizsgálatára. Ez a rendszer a yorkshire-i Hasfelmetsző nyomozásának kudarcai után került bevezetésre, és nagy volumenű bűnügyek adatait kezeli. - írta a LADbible. A kriminológus így fogalmazott: „Az összes, 1888 és 1890 közötti whitechapeli nőgyilkosságot lefuttattuk a HOLMES rendszerben, és a vezető tréner hat áldozatot azonosított, nem ötöt.”

Hasfelmetsző Jack bűnügyeire végleg pont kerülhet

Wilson szerint mindez megerősíti azt a teóriát is, hogy a gyilkos nem más lehetett, mint a lengyel származású borbély, Aaron Kominski. A férfi már korábban is felmerült gyanúsítottként, és az utóbbi években egy Catherine Eddowes holttesténél talált sálról vett DNS-minta is a Kominski család egyik leszármazottjához köthető. Bár a történelem során jóval több áldozattal rendelkező sorozatgyilkosok is léteztek, Hasfelmetsző Jack legendája a megoldatlan rejtély miatt maradt fenn, és máig hatalmas figyelmet kap. Wilson szerint azonban, ha elmélete és a DNS-bizonyítékok egy irányba mutatnak, akkor talán végre pont kerülhet a világ egyik leghíresebb bűnügyi rejtélyének a végére.