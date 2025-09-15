Borzalmas hír: bomlásnak indult holttest hevert a népszerű énekes autójában

Az énekes nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Egy elhagyatott autó csomagtartójában Hollywoodban fedeztek fel egy bomlásnak indult női holttestet. Egy világhírű énekes nevére volt bejegyezve az autó, aki éppen világkörüli turnén van. Emberölés gyanújával indított vizsgálatot a rendőrség. A népszerű énekes nem nyilatkozott.
Sokkoló felfedezés történt egy roncstelepen, mikor bűz miatt értesítették a rendőrséget egy elhagyatott autóhoz. Mindenkit sokkolt, mit rejtett a belseje.
A csomagtartóban találtak egy táskát, melyben ott hevertek a maradványok. Az autó a népszerű énekes, D4vd, azaz David Anthony Burke nevén van bejegyezve.
Az NBC szerin az esetet kegyetlenül elkövetett gyilkosság gyanújával vizsgálják, de hangsúlyozta a rendőrség, hogy D4cd-t nem gyanúsítják. Eközben az énekes folytatja világkörüli turnéját és együttműködik a hatóságokkal.
Hazánkban a húszéves énekes két hatalmas slágeréről ismert leginkább, a Tiktok révén. A Here With Me és a Romantic Homicide című dalai már másfél milliárd meghallgatásnál járnak a Spotify-on.
Az énekes a múlt hónap elején indította el Withered névre hallgató világ körüli turnéját, amivel az azonos című debütáló albumát népszerűsíti. A turnét szeptember 20-án Los Angelesben zárná, de az ügy alakulása miatt, ez lehet meghiúsul - írja a Life.hu.
