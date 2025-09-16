"Senkinek sem szabadna látnia, amit aznap láttunk" - a brutálisan leszúrt 7 éves kislány anyukája könnyek között idézte fel a gyilkosság napját

A kistestvér azóta is szüntelenül keresi a nővérét.
A 7 éves kislány, Elsie Dot Stancombe szülei, Jenni és David szívszorító részletekben idézték fel a tavaly júliusi southporti támadás napját, amikor lányuk, valamint két másik kislány életét vesztette. A házaspár úgy érezte a tökéletes életükkel megnyerték a lottót, ami egyik pillanatról másikra brutális módon megváltozott.
Jenni elmondta, hogy sikoltozva rohant ki a házból, miután egy másik szülőtől megtudta, hogy a Taylor Swift táncórán a gyerekeket megtámadták. Férje, David a helyszínen próbált berontani az épületbe, ám a rendőrök visszatartották. A szülők sérült gyerekek között keresték Elsie-t, miközben egyre kétségbeesettebben ismételgetniük kellett, milyen ruhát viselt. Végül a hatóságok közölték velük, hogy a kislányuk bent maradt az épületben, és már nem él. David térdre rogyott, Jenni pedig nem akarta elhinni a hírt. Egész addig hitt benne, hogy Elsie orvosi segítséget kap, de kiderült, hogy a kislányon már nem lehetett segíteni.
"Hangosan sikítottam, amikor elmondták, hogy valaki leszúrta a lányokat. David lesietett a lépcsőn és megkérdezte, hogy mi történt, de én addigra már rég kimentem az ajtón. Végig az út másik oldalán hajtottunk a kocsival és kiabáltunk az embereknek, hogy menjenek az útból, miközben mindenki értetlenül mutogatott ránk. Amikor megérkeztünk, a kocsit az út közepén hagytuk és futottunk. Elsie nevét ordítottam. Az ajtónál két rendőr tartott vissza minket." - mondta Jenni könnyek között. "Látni lehetett a kétségbeesést, amit az egész okozott. "
"Mindenhol megsérült lányok voltak, közöttük kellett megtalálnom az én Elsie-met. "
Amit aznap láttunk, azt egész életünkben nem fogjuk elfelejteni. Egy embernek sem szabadna látnia olyasmit, amit mi láttunk aznap
A legnehezebb feladat az volt, hogy közöljék a négyéves kishúggal, hogy Elsie soha többé nem jön haza. A kislány azóta is kérdésekkel gyötri őket, úgymint miért hagyták ott Elsie-t, ki engedte be a támadót, és vajon kijöhet-e valaha a börtönből.
A szülők az áldozatokra emlékező vizsgálaton hangsúlyozták, hogy a rendszernek változnia kell, hogy ilyen soha többé ne történhessen meg.
Elsie csak táncolni és karkötőt készíteni ment. Nekünk azonban már csak az üres ágya maradt. Ezt a fájdalmat senkinek nem lenne szabad átélnie
- idézi az egyik szülő szavait a The Mirror.
A támadásban a 9 éves Alice da Silva Aguiar és a 6 éves Bebe King is életét vesztette. Az elkövetőt, a 19 éves Axel Rudakubanát életfogytiglani börtönbüntetéssel ítélték el.
