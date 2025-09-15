Sokkoló! Saját lánya végzett az édesanyával

Tylar Witt édesanyja, Joanne Witt megölését tervezte, miután barátjával kapcsolata lelepleződött és megtiltotta neki, hogy találkozzanak. A gyilkossági kísérletben barátja, Steven Colver is segédkezett. A nő saját lánya és párja tervelte ki a gyilkosságot.

Saját lánya végzett az édesanyával Fotó: freepik.com

Saját lánya próbált végezni vele

Tylar Witt egyedülálló édesanyjával lakott egy előkelő kaliforniai házban, El Dorado Hills környékén. A 47 éves Joanne segédmunkásként dolgozott megyei Közlekedési Minisztériumnál, emellett igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy lányának mindene meglegyen. Fizetett neki lovaglóleckéket, együtt főztek és filmeket néztek esténként, majd egy nap megromlott a kapcsolatuk.

A 14 éves Tyler, aki elsőéves volt a Oak Ridge Középiskolában, megismerkedett barátjával , a 19 éves Steven Colverrel. Az édesanya megfenyegette Stevent, hogy nemi erőszakkal vádolja meg, a páros pedig elvarázsolva a modernkori Rómeó és Júliaként tekintettek magukra, és arra a következtetésre jutottak, hogy csak a halál választhatja őket el egymástól.

Sokkoló fordulat következett be, mikor Joanne-t 2009. június 11-én halála késelték.

Tyler és Steven 2008-ban ismerkedtek meg egy kávézóban. A tinédzserre azonnal hatással volt Steven kora, mivel nem ismert mást, aki ilyen idős lett volna a baráti körében. Hamarosan szexuális viszonyt kezdtek el folytatni, majd marihuánát és ecstasy-t használtak. Joanne ekkortájt próbált albérlőt keresni, hogy segítsége legyen a számlák fizetéséhez.

Lánya és Steven átverték, mikor melegként mutatták be neki a fiút, majd rávették, hogy engedje beköltözni az albérletbe. Joanne nem sokára rájött, hogy melegnek hitt albérlője szexuális viszonyt folytat lányával.

Joanne feljelentette Stevent szexuális erőszakért, majd ejtette a vádat, mikor a fiú megígérte, hogy nem teszi meg többé. Később Tylar naplójából kiderült, hogy nem vetett véget kapcsolatuknak a pár - írja a Mirror.

2009. június 15-én munkahely értesítette Joanne szüleit, hogy már két napja nem jelent meg munkahelyén az anyuka. Joanne holttestét megtalálták a szobájában. Hússzor szúrták meg. Úgy vélik, hogy a gyilkosság 11-én történt.