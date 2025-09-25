Halálos baleset: drámai videón a brutális karambol

Két ember is életét vesztette. Halálos baleset történt Karcagnál.
Szörnyű tragédiával indult a nap 2025. szeptember 25-én, csütörtökön Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, miután Debrecen irányából Kisujszállás felé, Karcagnál halálos baleset történt. A szörnyűség a reggeli csúcsforgalomkor, nem sokkal reggel hét előtt történt, ami hatalmas torlódást okozott. A helyszínt ellepték a szakemberek, a tűzoltóknak feszítővágóra is szüksége volt.
A tragédia azok után következett be, hogy egy személygépkocsi és egy teherautó frontálisan ütközött. A vétkes sofőr épp előzésbe kezdett, áttért a másik sávba, ahol a teherautós volt. A brutális erejű karambolban a személyautó sofőrje és 42 éves utasa a helyszínen életét vesztette, míg a másik sofőr nyolc napol belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. Őt kórházba szállították.
A baleset körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja
– írja a Szoljon.
