Rendőrségi akció Érden: zsaruk kapcsolták le a gyorsulási versenyzőket – csak úgy szórták a büntetést

Régóta bosszantották az Érdieket a városban gyorsulgató sofőrök. Az önkormányzat és a rendőrség azonban most odalépett a gyorsulási versenyzőknek: többeket lekapcsoltak és megbüntettek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 16:00
gyorsulási verseny büntetés Érd rendőrség

Sok magyar településen jelentenek problémát a városokban és a külterületeken rendezett gyorsulási versenyek. Úgy tűnik, a sofőröket semmi nem rettenti el a gyorsulgatástól, még az sem, hogy az ilyenfajta versenyzés már nem egyszer tragédiába is torkollott, elég csak a sokkoló, 2023-as Árpád hídi tragédiára gondolni. Legutóbb Gödön akadtak ki a lakók, az esetről akkor a Metropol is írt: a környékbeliek szerint a helyi gyár környékén, és az M2-es és E77-es utakhoz vezető szakaszokon is csikorgatják a gumikat a versenyzők. Úgy tudjuk, itt azóta változott a helyzet: a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak ezekre a szakaszokra. Azonban most kiderült, Érden sem jobb a helyzet: Pest vármegye legnagyobb lélekszámú településén is rendszeresen bőgetik a motorokat a sofőrök. 

gyorsulási verseny
Alaposan odaléptek a gyorsulási versenyzőknek Érden: többeket is megbüntettek   Fotó: Pexels (illusztráció)

Gyorsulási versenyre csaptak le a zsaruk Érden

Az eset viszont nem újkeletű, már lapunk is beszámolt róla korábban, a lakók akkor dühösen panaszkodtak a sofőrökre, akik versenypályát csináltak – többek között – a Riminyáki útból. Akkor egy felhúzott családapa azt mondta, sokszor aludni sem lehet a motorbőgéstől és a gumicsikorgástól: 

Az autósok olyan motorbőgéssel veretik, hogy aludni sem lehet tőle. De nem csak éjjel, van, hogy fényes nappal is csinálják

 – mondta a férfi akkor a Metropolnak. A helyiek aggodalmasan figyelték és hallgatták az érdi utakon rongyoló sofőröket, mint mondták: nem csak hangos és idegesítő, de életveszélyes is lehet a versenyzés. Mostanra azonban a helyi önkormányzatnál is betelt a pohár: kedden (szeptember 16.) a rendőrökkel együtt tartottak nagyszabású razziát, méghozzá több utcában és a város több pontján. A közös kiruccanás nem volt eredménytelen, több sofőrt is lekapcsoltak: 

Horogra akadtak végre a városközpont esti nyugalmát hosszú ideje zavaró száguldozók, az úgynevezett driftelők! A polgármester kérésre – akihez rendszeresen érkeznek panaszok, bejelentések – az érdi rendőrkapitányság és a közlekedésfelügyelet összehangolt razziát tartott több utcában is

 – közölte bejegyzésében az érdi önkormányzat. Nem aprózták el a büntetéseket sem: 

A hatóság képviselői nem fukarkodtak a bíráságokkal: 6 autóst megbüntettek, 2 gépkocsi esetében szigorított műszaki vizsgát rendeltek el, s egy szabálysértési eljárást is indítottak

 – szögezték le. A zsaruk figyelmeztették az autósokat: korántsem ez volt az egyetlen ellenőrzés:

– A rendőrség szerint a razzia sikeres volt, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani, amelynek következtében várhatóan visszaszorítható az égett szaggal járó éjszakai gumicsikorgatás, motorbőgetés, őrült száguldozás. A rendőröknek a közlekedésfelügyeletet munkatársai segítettek, akik egy autóra ránézve azonnal ki tudják szúrni az illegális átalakításokat – figyelmeztették a sofőröket. 

 

