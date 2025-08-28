Felháborodtak a gödiek: már náluk is rákaptak a gyorsulási versenyre

Jó ideje problémát jelent több magyar településen is, hogy egyes sofőrök fittyet hányva a biztonságra és a többi autósra, gyorsulási versenyeket rendeznek. Bár a versenyzés nem egyszer torkollott tragédiába, egyeseket ez egyáltalán nem zavar – úgy tűnik, hogy Gödön sem.

Háborognak a gödiek, egyre többször hallani a helyi gyorsulási versenyeket (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Gödön is megy a gyorsulási verseny

Úgy tudjuk, hogy már a Pest vármegyei, egyébként nyugodt, Duna-menti településen is felbukkantak a gyorsulók, a közelmúltban többször is csikorgatták a gumikat az egyik helyi gyár közelében. A legutóbbi eset után egy helyi férfi meg is osztotta aggodalmait az egyik csoportban:

Ismét gyorsasági verseny folyik a gyár körül. Ráadásul az autópálya szakaszán is

– panaszolta.

A helyiek elmondták, hogy a helyi gyár területe hatalmas kiterjedésű, az út pedig viszonylag egyenes egy jó szakaszon, végül pedig egyenesen az M2-es autóútba fut bele, míg egy másik szakaszon az E77-es útra lehet feltérni. Nem messze ettől egy körforgalom is található, ahol a helyiek szerint szintén rendszeres a versenyezgetés: a sofőrök itt fordulgatnak csikorgó gumikkal.

A helyiek nem örülnek ennek, ugyanis amellett, hogy hangos, kimondottan veszélyes is az állandó gyorsulgatás:

Gondolom, azért mennek arra, mert az a rész nem olyan forgalmas, jó része nem lakott terület. De akkor sem örülünk neki, úgy sem, ha éjszaka csinálják. Mert mi van, ha itt is elütnek valakit?

– tette fel a kérdést egy régóta Gödön élő házaspár férfi tagja. Mint mondta, aggodalmasan hallották a helyi gyorsulási versenyekről szóló és egyre szaporodó híreket, ugyanis ők maguk is emlékeznek arra a borzalmas balesetre, ami pontosan egy gyorsulási verseny miatt történt korábban. Az esetről akkor a Metropol is írt: 2023. július 1-én egy tuningolt Mercedes és két BMW bonyolódott spontán gyorsulási versenyben a Papp Károly utcától. Azonban az Árpád hídon a Mercedes sofőrje padkára futott, majd a szalagkorlátot áttörve a biciklisávba csapódott – egyenesen oda, ahol a fiatal kerékpáros, I. Benjámin tekert hazafelé. A 27 éves férfi több végtagja is leszakadt, órákkal később pedig belehalt sérüléseibe, míg a sofőrök közül ketten is súlyosan megsérültek.