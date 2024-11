"Folyamatosan illegális gyorsulási versenyt játszanak" – észveszejtő, mit találtak ki a megfékezésükre egyes lakók a XIII. kerületben

Sajnos ez napi szinten így van a Váci-Dózsa-Dráva utca környékén is. Sokszor jönnek a Dózsa György út felől, majd a Váci útra kanyarodva nyomatják az Árpád híd felé vagy onnan jönnek és a körút felé robognak! Szörnyű ez a durrogás, a szag is amit hagynak maguk után, olyan kénes, vagy foszforos, szúrós, még az ember szemét is csípi. Aludni képtelenség, mint ahogy ablakot nyitni is. És sajnos már napközben is előfordul, hogy erre felé versenyeznek