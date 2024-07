Árpád hídi tragédia: többszörös töréssel, oxigénmaszkban fekszik a súlyosan sérült taxis

Mint arról a Metropol többször is írt, majdnem napra pontosan egy évvel a 2023-as Árpád hídi tragédia után újabb horrorbaleset történt, szinte ugyanott. Ismeretes, július 3-án az aznap drogozásért egyszer már lekapcsolt B. Róbert este ellopta az Árpád hídhoz közel pihenő Ábrahám Györgyi taxiját, majd azzal szemből száguldott fel az Árpád hídra.

N. Tamást válságos állapotban szállították kórházba. Bár lekerült az intenzívről, hosszú hónapokig gyógyul még Fotó: Bors

Három autónak is nekiment: egy Hyundai-t összetört, majd tovább rongyolt, és nekirohant egy taxinak és egy Suzukinak. A Suzukiban utazó, éppen az esküvői meghívóikat kiosztó jegyespár, Sz. Mónika és Dr. B. Ervin azonnal meghaltak, míg a taxiból négy embert szállítottak súlyos állapotan kórházba. Legsúlyosabban a kocsit vezető taxis, N. Tamás sérült meg, a férfit többszörös töréssel, válságos állapotban vitte el a mentő, egyenesen az intenzív osztályra. Itt kiderült, hogy a szegycsontja eltört, a belső szervei és több izma is megsérült, emellett agyrázkódást is kapott, testét pedig karcolások és sérülések borítják.

Bár Tamás időközben kikerült az intenzív osztályról, még mindig kezelés alatt áll: úgy tudni, hogy az intenzív osztály után is oxigénmaszkot kellett hordania, enélkül ugyanis szinte létezni sem tudott. A férfi helyzetének súlyosságát csak mélyíti, hogy Tamást nem sokkal a baleset előtt műtötték meg, és csak a történtek előtt vissza a munkába.

A férfinek az egészsége és a munkaeszköze is odalett Fotó: Bors

Most azonban nemcsak az egészsége, de munkaeszköze is oda: ugyanis amellett, hogy a kocsija totálkárosra tört, felépülése is hosszú hónapokig fog tartani, ez idő alatt pedig a férfi munkaképtelen lesz.

A taxistársadalom már a baleset után azonnal kiállt két kollégájáért, és gyűjtésbe fogtak, ez pedig a mai napig tart.