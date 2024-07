„Most lett volna az esküvőjük is” – szívszorító: kézfogóra készültek az Árpád hídi ámokfutás fiatal áldozatai

Mint arról a Metropol is beszámolt, két reményteli, boldog fiatal életét vette el az a tragikus szerda esti baleset, melyet egy ámokfutó okozott egy lopott taxival az Árpád hídon. Ismeretes, a 43 éves B. Róbert az óbudai Tavasz utcában rabolt el egy taxit, amivel menetiránnyal szemben kanyarodott fel az Árpád hídra, végül pedig nekirohant egy Suzukinak és egy taxinak.

Móni és Ervin kocsijából szinte semmi nem maradt Fotó: Mihádák Zoltán

A Suzukiban ülő fiatal jegyespár, a 32 éves Sz. Mónika és szerelme, a 34 éves B. Ervin azonnal meghaltak, a túlélésre esélyük sem volt. A tragikus sorsú szerelmeseket most az egész ország egy emberként gyászolja, haláluk nemcsak az ismerősöket és a szeretteiket, de mindenkit sokkolt. Kiderült, hogy a fiatalok már jó ideje együtt voltak, nemrégiben el is jegyezték egymást, együtt dolgoztak a magyar nyelv, a kultúra és a hagyományok ápolására megalakult Rákóczi Szövetségben is.

Mónikát rengetegen ismerték, ugyanis a felvidéki születésű fiatal nőnek nemcsak a szenvedélye volt a hagyományőrzés, a folklór és népművészet, de profi táncosa volt egy kéméndi néptáncegyüttesnek, emellett nemcsak Magyarországon, de Felvidéken is híres mesemondónak számított. Olyannyira, hogy még egyetemi előadásokat is tartott a témáról:

– A július 3-ai tragikus Árpád hídi autóbalesetben életét vesztette Szeleczki Mónika mesemondó, aki a karunkon megrendezett Népek meséi egyetemi és főiskolai mesemondóversenyen tűnt fel évekkel ezelőtt – írta az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. Kiderült, hogy Móni – fiatal kora ellenére – többször is volt vendégelőadó az egyetemen:

Mónika azóta többször volt karunk vendége, számos alkalommal tartott élvezetes és emlékezetes előadást mesemondói gyökereiről, tapasztalatairól, valamint részt vett a mesemondóverseny zsűrijében is. Gyerekkora óta fontos szerepet töltött be az életében a mesélés, ezeket a népmeséket, régi családi történeteket adta tovább hallgatóinknak is. Nyugodjék békében

– köszönt el tőle a neves egyetem.

Kicsik és nagyok egyaránt rajongtak előadóestjeiért, Mónika pedig szívét és lelkét beleadta szenvedélyébe. Ismerősei szerint a mesemondás volt az élete. Ezt ő maga is elmondta még májusban:

A mesemondások során tapasztalom, hogy mennyire igény van a mesékre, kicsik és nagyok részéről is. Nekem is segítenek ezek a történetek bizonyos élethelyzetek feldolgozásában, megértésében

– mondta még májusban a Vasárnap című lapnak lelkesen Mónika, aki már gyerekkorában beleszeretett a mesemondásba: egyetemistaként Prágától Budapesten át Kassáig járta a különböző kultúrházakat, kocsmákat, könyvtárakat és fesztiválokat meséivel. A fiatal áldozat nívódíjat is kapott nem mindennapi munkásságáért:

Lelkiismeretes, lelkes, szorgalmas, sokoldalú munkatárs volt, különleges ember. Mesemondás közben élő, mély kapcsolatot teremtett gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt, és volt egy különleges képessége: mindenkit meg tudott nevettetni

– írta egy korábbi munkatárs.

Egy hónapja találkoztunk, akkor nem gondoltam, hogy utoljára ölelem meg. A terveikről és az álmaikról beszélt, a fiúval, akivel együtt utaztak az autóban és boldogan éltek, míg egy tragikus, értelmetlen balesetben meg nem haltak…

– tette hozzá szomorúan. Barátai alig várták, hogy találkozzanak vele a mesemondó fesztiválokon: