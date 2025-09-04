Kőkemény földrajz kvíz - kész zseni vagy, ha mindegyikre tudod a helyes választ!

Most próbára teheted magad és a földrajz tudásodat!
Az iskolában még rendszeresen számon kérték, az évek múlásával azonban alaposan megkopott a földrajz tudás, így a világ fővárosaival kapcsolatban is. Most próbára teheted, mennyire emlékszel még az órán tanultakra.
Az alábbiakban a világ fővárosaival kapcsolatos kvízt hoztunk el, amelyben ki kell választanod, melyik országnak mi a fővárosa.
Készen állsz? Gyere, és teszteld a tudásod!
