Kőkemény földrajz kvíz - kész zseni vagy, ha mindegyikre tudod a helyes választ!

Most próbára teheted magad és a földrajz tudásodat!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 18:00
főváros világ földrajzóra kvíz ország

Az iskolában még rendszeresen számon kérték, az évek múlásával azonban alaposan megkopott a földrajz tudás, így a világ fővárosaival kapcsolatban is. Most próbára teheted, mennyire emlékszel még az órán tanultakra.

kvíz, fejtörő, gondolkodik
Most kiderül, mennyire emlékszel még a földrajzórán tanultakra! / Fotó: JESHOOTS.COM /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Az alábbiakban a világ fővárosaival kapcsolatos kvízt hoztunk el, amelyben ki kell választanod, melyik országnak mi a fővárosa.

Készen állsz? Gyere, és teszteld a tudásod!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Brazília fővárosa
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ausztria fővárosa
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Németország fővárosa
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Egyesült Arab Emírségek fővárosa
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Amerikai Egyesült Államok fővárosa
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Észak-Korea fővárosa
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Olaszország fővárosa
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Horvátország fővárosa

 

