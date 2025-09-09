Sokkoló: a Parlament felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi

Egy külföldi telefonszámról hívta valaki a 112-es segélyhívót szeptember 8-án 17 óra után, és egy férfihang közölte, hogy fel fogja robbantani a Parlamentet - adta hírül a rendőrség a honlapján.

Parlament felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi Fotó: Juhász Gábor

A rendőrség hamar reagált, és mindössze fél órán belül elfogta a 37 éves budapesti férfit, aki egy német rendszámú autóban ült. Elfogását követően a IV. kerületi rendőrkapitányságra szállították, ahol beismerő vallomást tett.

Elmondása szerint azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás - írja a police.hu.