Dráma Nagyrákoson: majdnem elvérzett az erdőben az idős férfi – hihetetlen, hogyan mentették meg az életét

A férfi a nagyrákosi erdőben gombászott, amikor valami megszúrta a lábát. A férfi összecsuklott, kis híján elvérzett. A vele túrázó társai mentették meg az életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 07:30
nyugdíjas erdő életveszély gombászás Nagyrákos

Mondhatni, szinte a csodával határos, hogy nem torkollott tragédiába az a különös, de igencsak veszélyes baleset, ami egy nyugdíjas férfivel történt a minap a nagyrákosi erdőben. Az idős férfi ismerőseivel ugyanis még szombaton (szeptember 20.) ruccant ki a Vas vármegyei település menti erdőbe, hogy gombát keressen. Egy rossz mozdulat és egy kilógó, életveszélyes faág viszont miatt kis híján elvérzett

A nyugdíjast egy ág szúrta meg, majdnem elvérzett  / Fotó: Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Majdnem elvérzett az erdőben gombászó nyugdíjas

A békés gombászás közben ugyanis egy, addig láthatatlan faág olyan csúnyán megszúrta a lábát, hogy a férfiből szinte patakzott a vér, el sem lehetett állítani. Szerencsére nem egyedül volt, társai azonnal a segítségére siettek: nemcsak, hogy a mentőket hívták, de rögtön elkezdték elkötni a sérülését, hogy megakadályozzák a végzetes elvérzést. Viszont még egy kemény akadály állt előttük: az erdő mélyén voltak, ahonnan csak üggyel-bajjal lehetett leszállítani a beteget. Így a mentők mellett a tűzoltók segítségére is szükségük volt, akik segítettek kivinni az életveszélyesen megsérült bácsit. 

Egyesületünk riasztást kapott. Nagyrákos térségében az erdőben egy idősebb bácsi gombászás közben megsérült. Egy faág megszúrta a lábát és az erősen vérzett. A vele lévők ügyesen elszorították a sérült sebét, megelőzve azt, hogy elvérezzen

 – mesélte bejegyzésében az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A férfi sebét a barátai elkötötték, majd a mentők ellátták. Levenni már a tűzoltóknak kellett /  Fotó: Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

A mentők velük együtt mentek be az erdőbe, ahol amilyen gyorsan csak lehetett, ellátták a férfit: 

A mentőszolgálat a beteget ellátta, majd a Szentgotthárdi Hivatásos Tűzoltók segítségével a beteget boardon, egy körülbelül 400 méter hosszú úton kivittük a mentőautóhoz, a beteget a mentők kórházba szállították. A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk 

– zárták soraikat. Lapunk úgy értesült, hogy a gyors segítség megmentette a férfi életét, aki végül stabil állapotban vittek be a közeli kórházba. A Metropol az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot is, akik megerősítették: a nyugdíjas valóban túl volt már az életveszélyen: 

Bajtársaink egy idős férfit végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba 

– mondta a Metropolnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. 

 

