,,Fogalmunk sincs, hogy önszántából távozott-e, vagy elrabolták" - Nyomtalanul eltűnt egy anya: gyermekei hazatérve üresen találták a házat

Rebecca Holdham, ismertebb nevén Becky, utoljára vasárnap reggel látták otthonában, a West Sussex-i Hassocksban található Ockley Park lakónegyedben - írja a Metro.

A rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt édesanyát Fotó: Richard Bell / Képünk illusztráció: Unsplash

Nyomtalanul eltűnt egy kétgyermekes édesanya

Barátai elmondása szerint Becky gyerekei hazatérve nem találták az anyjukat a házban. Azóta keresőcsapatokat szerveztek, a rendőrség drónokat, kutyákat és helikoptereket is bevetett, hogy átkutassák a falu körüli mezőket és erdőket.

Fogalmunk sincs, hogy önszántából távozott-e, vagy elrabolták. Ő egy odaadó anya, és ez teljesen szokatlan nála. Nem hagyná magára a gyerekeit. Nem értjük, mi történt. Nagyon rövid idő alatt teljesen eltűnt. Az emberek nem tűnhetnek el egyik pillanatról a másikra

- mondta Becky legjobb barátnője, Kerry Malby.

Kerry hozzátette, hogy nem érti, Becky miért nem hívta fel. Csak azt szeretné, hogy biztonságban hazatérjen, hiszen a kislányainak szükségük van rá.

Minden reggel úgy ébredni, hogy nincs hír róla, borzalmas érzés

- tette hozzá Kerry.

Chris May nyomozófelügyelő elmondta: „Egyre nagyobb aggodalommal figyeljük Rebecca jólétét, és arra kérünk mindenkit, aki látta vagy hallott róla vasárnap reggel óta, hogy jelentkezzen. Kiterjedt nyomozás zajlik, beleértve a terepi kutatásokat, házról házra látogatásokat, valamint a térség CCTV- és kapucsengő-kameráinak ellenőrzését. Ezért a lakosok megnövekedett rendőri jelenlétre számíthatnak a környéken. Feltételezzük, hogy Rebecca gyalog hagyta el az ingatlant. Továbbra is arra kérjük a nyilvánosságot, hogy legyenek éberek, és jelentsenek minden lehetséges észlelést vagy információt, amely segíthet megtalálni Rebeccát.”