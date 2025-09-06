"Fájdalmában vagy sikított, vagy csak feküdt" - székrekedése nyomta össze belülről a csecsemőt

Kínzó fájdalmakkal küzdött a csecsemő, majd kisgyermekként is sokat szenvedett, miközben szerveit szétnyomta egy súlyos székrekedés.

A csecsemőnek borzalmas fájdalmakat kellett kiállnia

Az orvosok becslése szerint a kis Ivan Novak 12 kg-os testsúlyának körülbelül egyhatodát a széklet tette ki. Édesanyja, Elissa elárulta, hogy kisfia folyamatosan hányt, de kezdetben fogalma sem volt mi okozza ezt a nagy fájdalmat, így hetente akár négyszer is kórházba vitte őt.

Végül Elissa rádöbbent, hogy a székrekedés áll fia szenvedése mögött, ami miatt a vastagbele már tüdejét és gyomrát is nyomta.

A hasa össze volt nyomódva. Minden szervét arrébb tolták. A sürgősségin akár 12 órán át is vártunk... csak egy egyszerű beöntésre. Folyamatosan fájdalmában vagy sikított, vagy csak feküdt, mert túl gyenge volt. Ez egy nagyon borzalmas időszak volt. Mindenki számára traumatikus volt.

- nyilatkozta a Nuneaton-ból származó édesanya.

Elissa elmondta, hogy Ivan, aki most már öt éves, szinte lemaradt gyermekkora egy részéről betegsége miatt. 2022-ben, a fájdalmai csúcsán, hat hónap alatt 25 alkalommal kellett kórházba szállítani, és a legrosszabb hónapokban még mozdulni sem tudott a kisfiú, akinek egész hasa felpuffadt.

A gyakori háziorvosi és sürgősségi látogatások után az orvosok végül közölték az édesanyával, hogy fia egész vastagbele érintett. Azonban mára már úgy gondolja Elissa, ha később diagnosztizálják, akár halálos kimenetele is lehetett volna az egésznek.

Az anyuka szerint a diagnózis késésének részben az volt az oka, hogy Ivan genetikai állapota hatással volt kognitív képességeire.

Úgy tekintettek rá, hogy ezek a fogyatékkal élő gyerekek ilyenek. Valójában volt egy orvos, aki azt mondta: "a fogyatékkal élő gyerekek csak sikítanak". Nem vizsgálták meg megfelelően, nem vették komolyan, amíg tényleg válságpontba nem került. A fájdalom jeleit nem ismerték fel.

A diagnózis után Ivan hashajtókat kapott, és az állapota most napi bélöblítéssel kezelhető - írta a The Sun.