Sikoltozó gyerekek előtt zuhant a halálba egy cirkuszi akrobata

Borzalmas események zajlottak le egy német cirkuszban. A Bautzen városában álló cirkusz előadása közben egy akrobata, Marina B lezuhant a trapézról és a zuhanás következtében elhunyt. A cirkuszi akrobata halálát rémült és sikoltozó családok nézték végig.

A cirkuszi akrobata csupán 5 métert zuhant Fotó: Philippe HECKEL/Pexels/Illusztráció

A Paul Busch Cirkusz előadása közben a fellépő véletlen leesett a levegőben lógó trapézról. Az előadó zuhanását több mint 80 néző látta. A szülők eltakarták a sikoltozó gyerekek szemét, amíg a szakemberek próbáltak segíteni a baleset áldozatán.

A mentősök gyorsan kiérkeztek a helyszínre, de cirkuszi akrobata szinte azonnal életét vesztette. A cirkusz zárva tart a baleset után. A rendőrségi szóvivő rövid nyilatkozatot tett a haláleset után.

Gyakorlott szakértők kríziskezelési segítséget nyújtanak mindenkinek, akinek szüksége van rá. A csapat azonnal felajánlotta a segítséget a nézők és a cirkuszban dolgozók részére.

A német cirkuszi szövetség elnöke szerint nagyon ritka, hogy egy tapasztalt előadó 5 méter zuhanás után életét veszítse. Az elnök úgy gondolja, hogy Marina B rosszul lett a levegőben és ez okozta a halálát.

A város polgármestere részvétét fejezi ki minden hozzátartozó számára. A polgármester nyilatkozata szerint rendkívül szomorú, ami történt és támogatást próbálnak nyújtani az elhunyt családja és a szemtanúk részére is – írja a Daily Star.