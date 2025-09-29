RETRO RÁDIÓ

Sikoltozó gyerekek előtt zuhant a halálba egy cirkuszi akrobata

A nézők előtt hunyt el az előadó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 22:00
cirkusz akrobata zuhanás

Borzalmas események zajlottak le egy német cirkuszban. A Bautzen városában álló cirkusz előadása közben egy akrobata, Marina B lezuhant a trapézról és a zuhanás következtében elhunyt. A cirkuszi akrobata halálát rémült és sikoltozó családok nézték végig.

a cirkuszi akrobata a zuhanásban letét vesztette
A cirkuszi akrobata csupán 5 métert zuhant Fotó: Philippe HECKEL/Pexels/Illusztráció

A Paul Busch Cirkusz előadása közben a fellépő véletlen leesett a levegőben lógó trapézról. Az előadó zuhanását több mint 80 néző látta. A szülők eltakarták a sikoltozó gyerekek szemét, amíg a szakemberek próbáltak segíteni a baleset áldozatán.

A mentősök gyorsan kiérkeztek a helyszínre, de cirkuszi akrobata szinte azonnal életét vesztette. A cirkusz zárva tart a baleset után. A rendőrségi szóvivő rövid nyilatkozatot tett a haláleset után.

Gyakorlott szakértők kríziskezelési segítséget nyújtanak mindenkinek, akinek szüksége van rá. A csapat azonnal felajánlotta a segítséget a nézők és a cirkuszban dolgozók részére.

A német cirkuszi szövetség elnöke szerint nagyon ritka, hogy egy tapasztalt előadó 5 méter zuhanás után életét veszítse. Az elnök úgy gondolja, hogy Marina B rosszul lett a levegőben és ez okozta a halálát.

A város polgármestere részvétét fejezi ki minden hozzátartozó számára. A polgármester nyilatkozata szerint rendkívül szomorú, ami történt és támogatást próbálnak nyújtani az elhunyt családja és a szemtanúk részére is – írja a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
