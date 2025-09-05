Balesetekkel indult a reggel, több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani

Több balesetről is hírt adtak ma reggel a Katasztrófavédelem oldalán: Budapest XIII. kerületében három személygépkocsi ütközött össze, a Váci úton, a Babér utca közelébe. A főváros hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést, és a mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Mentőt is riasztottak a baleset helyszínére / Fotó: Gé

Nem sokkal később megírták, hogy árokba borult egy gépkocsi Verpelét és Tarnaszentmária között, a 2415-ös út 1-es kilométerszelvényénél. A járműben csak a vezetője utazott, akit a verpeléti önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók kimentettek. Az egység áramtalanította a bajba került autót. A balesethez az egri hivatásos tűzoltók is kiérkeztek, valamint a társhatóságokat is az esethez várják. A beavatkozás idejére irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.

