RETRO RÁDIÓ

Balesetekkel indult a reggel, több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani

Volt, ahova mentőt is riasztani kellett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 08:20
személygépkocsi áramtalanít baleset mentő tűzoltó forgalomkorlátozás

Több balesetről is hírt adtak ma reggel a Katasztrófavédelem oldalán: Budapest XIII. kerületében három személygépkocsi ütközött össze, a Váci úton, a Babér utca közelébe. A főváros hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést, és a mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Mentőt is riasztottak a baleset helyszínére / Fotó: Gé

Nem sokkal később megírták, hogy árokba borult egy gépkocsi Verpelét és Tarnaszentmária között, a 2415-ös út 1-es kilométerszelvényénél. A járműben csak a vezetője utazott, akit a verpeléti önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók kimentettek. Az egység áramtalanította a bajba került autót. A balesethez az egri hivatásos tűzoltók is kiérkeztek, valamint a társhatóságokat is az esethez várják. A beavatkozás idejére irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.
 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu