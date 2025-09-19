Az ukrán génmanipulált gabona ellen összefogtak a V4 országai

Brüsszel olcsó, génmanipulált ukrán gabonával akarja elárasztani az Európai Unió országait. Közben 30%-kal csökkentené a többi tagország mezőgazdasági termelésének támogatását. A tőlünk elvett pénzt az ukránok háborújának támogatására fordítanák. Ez nemcsak a gazdák, hanem minden európai polgár ügye! Brüsszel szó szerint a saját, köztük a magyar polgárok szájából veszi ki a falatot. Ezért agrár-ügyben ismét létrehozták a Visegrádi Négyek: Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország összefogását. Az országok agrárkamaráinak elnökei a több napos tanácskozás után teljes egyetértésben arra jutottak, hogy közösen lépnek fel az uniós agrártámogatások megőrzéséért, és más országokat is bevonnak a tiltakozásba. Mivel a brüsszeli bürokrácia nem engedi őket a fehér terítős asztalhoz ülni, kérvényüket pedig lesöpri, ezért terveik szerint hamarosan Brüsszelben az utcára vonulnak.

Ukrán génmanipulált gabona ellen szólalt fel Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Európai uniós agrárstratégiáért és külkapcsolatokért felelős alelnöke, a MAGOSZ főtitkára (Fotó: Ripost)

Nem kérnek az ukrán génmanipulált gabonából

A Visegrádi Országok (V4) agrárkamarái továbbra is kiállnak a Közös Agrárpolitika forrásainak megőrzése mellett, és arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza az agrárforrások közel 30%-os elvonására irányuló javaslatát. A budapesti találkozón részt vettek a Cseh Agrárkamara, a Lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa, a Szlovák Agrár- és Élelmiszeripari Kamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselői; illetve Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke.

Az egyeztetésen számos téma napirendre került, többek között az éghajlatváltozással összefüggő kihívások, az EU és a harmadik országok közötti szabadkereskedelmi egyezmények, de a leghangsúlyosabb pont a Közös Agrárpolitika reformja volt.

A tárgyaláson hangsúlyozták, hogy a források csökkentése súlyos versenyhátrányba hozná az európai termelőket, kifejezetten a kis- és közepes méretű gazdaságokat. Ezek azok a gazdaságok, amelyek alkalmazkodni tudnak az uniós mezőgazdaságban az új kihívásokhoz. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha rendelkeznek a szükséges pénzügyi forrásokkal.