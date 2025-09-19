Az ukrán génmanipulált gabona ellen összefogtak a V4 országai

A négy visegrádi ország szövetsége agrár-ügyben a régi fényében tündököl. A visegrádi országok agrárkamaráinak elnökei több napig tanácskoztak Budapesten és úgy döntöttek, hogy közös erővel lépnek fel a beáramló génmanipulált ukrán gabona ellen. Tüntetést is szerveznek Brüsszelbe.
Brüsszel olcsó, génmanipulált ukrán gabonával akarja elárasztani az Európai Unió országait. Közben 30%-kal csökkentené a többi tagország mezőgazdasági termelésének támogatását. A tőlünk elvett pénzt az ukránok háborújának támogatására fordítanák. Ez nemcsak a gazdák, hanem minden európai polgár ügye! Brüsszel szó szerint a saját, köztük a magyar polgárok szájából veszi ki a falatot. Ezért agrár-ügyben ismét létrehozták a Visegrádi Négyek: Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország összefogását. Az országok agrárkamaráinak elnökei a több napos tanácskozás után teljes egyetértésben arra jutottak, hogy közösen lépnek fel az uniós agrártámogatások megőrzéséért, és más országokat is bevonnak a tiltakozásba. Mivel a brüsszeli bürokrácia nem engedi őket a fehér terítős asztalhoz ülni, kérvényüket pedig lesöpri, ezért terveik szerint hamarosan Brüsszelben az utcára vonulnak.
A Visegrádi Országok (V4) agrárkamarái továbbra is kiállnak a Közös Agrárpolitika forrásainak megőrzése mellett, és arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza az agrárforrások közel 30%-os elvonására irányuló javaslatát. A budapesti találkozón részt vettek a Cseh Agrárkamara, a Lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa, a Szlovák Agrár- és Élelmiszeripari Kamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselői; illetve Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke.
Az egyeztetésen számos téma napirendre került, többek között az éghajlatváltozással összefüggő kihívások, az EU és a harmadik országok közötti szabadkereskedelmi egyezmények, de a leghangsúlyosabb pont a Közös Agrárpolitika reformja volt.
A tárgyaláson hangsúlyozták, hogy a források csökkentése súlyos versenyhátrányba hozná az európai termelőket, kifejezetten a kis- és közepes méretű gazdaságokat. Ezek azok a gazdaságok, amelyek alkalmazkodni tudnak az uniós mezőgazdaságban az új kihívásokhoz. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha rendelkeznek a szükséges pénzügyi forrásokkal.
Az Európai Bizottság javaslatai összességükben mélyreható és káros változást jelentenek az európai mezőgazdaság támogatásának módjában. Veszélyeztetik a gazdák megélhetését és Európa élelmiszer-ellátási függetlenségét, ellentmondva a bizottság azon nyilatkozatainak, amik a szektor stratégiai fontosságáról szólnak, ráadásul mindezt a geopolitikai bizonytalanság idején.
A Ripost azt írja, az agrárkamarák elutasítják a Mercosur-egyezményt és az Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodást, mivel súlyosan sértené az európai gazdák és a fogyasztók érdekeit. A V4 országok agrárkamaráinak képviselői megállapodtak abban, hogy a közös prioritások alapján továbbra is szorosan együttműködnek a döntéshozók elérése és a gazdálkodók érdekeinek nemzeti és európai szintű képviselete érdekében. Ennek tükrében még az ősz folyamán – más európai gazdaszervezetekkel közösen – készek demonstrációt szervezni Brüsszelben.
