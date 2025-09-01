Brüsszel: egy muszlim képviselő felszólította a belgákat, hogy költözzenek el

Egy muszlim vallású brüsszeli képviselő azt „javasolta” az iszlám jelképeket elfogadni képtelen belgáknak, hogy „tűnjenek el”, vagy „költözzenek máshova” – jelentette a 7sur7 belga bulvárlap online kiadása.

Itt tartunk: egy muszlim képviselő felszólította a belgákat, hogy költözzenek el

A botrányos mondatok Brüsszel híres-hírhedt bevándorlónegyedének, Molenbeeknek az önkormányzati ülésén hangoztak el augusztus 27-én. A testületben éppen arról folyt a vita, hogy a muszlim nők fejét takaró fátylat érő online kommentek és kritikák rasszizmusnak minősülnek-e, amikor Saliha Raiss, a Szocialista Párt (Vooruit) egyik muszlim képviselője szót kért, és a következőket találta mondani:

„Gyakran látunk ilyen kritikus kommenteket, melyeket egyes képviselők nem moderálnak. Ez olyan rasszizmus, amit elnéznek és bagatellizálnak a közösségi médiában. Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik 19 kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

Ahogy arra számítani lehetett, Raiss szavai óriási felháborodást váltottak ki Belgiumban. Ellenzéki pártok és politikusok is erőteljesen reagáltak, hangsúlyozva, hogy a rasszizmus minden formáját elutasítják, az azonban elfogadhatatlan, hogy a belgákat bárki elküldje a szülőföldjükről.

Georges‑Louis Bouchez, a jobbközép Reformista Mozgalom (MR) párt szövetségi elnöke a közösségi oldalán bírálta megnyilatkozását, azzal vádolva a képviselőt, hogy új, kényszerítő kulturális normát kíván ráerőltetni Brüsszelre és Molenbeekre.

Melissa Amirkhizy, MR egy másik képviselője „elviselhetetlen arroganciának” nevezte a Raiss megszólalását, mondván, hogy elhangzottak alapján hamarosan saría törvénykezés lesz Belgiumban.

A botrányos ügy egyik legfrissebb fejleménye az, hogy Raiis hétfőn mindenkit perrel fenyegetett meg, aki továbbosztja az önkormányzati ülésen elmondott szavait, mondván, az online terjedő videók manipuláltak és kontextusából kiragadottak – írja a Ripost.