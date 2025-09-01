Brüsszel: egy muszlim képviselő felszólította a belgákat, hogy költözzenek el

„Ha nem tetszik, tűnjetek el”.
Egy muszlim vallású brüsszeli képviselő azt „javasolta” az iszlám jelképeket elfogadni képtelen belgáknak, hogy „tűnjenek el”, vagy „költözzenek máshova” – jelentette a 7sur7 belga bulvárlap online kiadása.
A botrányos mondatok Brüsszel híres-hírhedt bevándorlónegyedének, Molenbeeknek az önkormányzati ülésén hangoztak el augusztus 27-én. A testületben éppen arról folyt a vita, hogy a muszlim nők fejét takaró fátylat érő online kommentek és kritikák rasszizmusnak minősülnek-e, amikor Saliha Raiss, a Szocialista Párt (Vooruit) egyik muszlim képviselője szót kért, és a következőket találta mondani:
Ahogy arra számítani lehetett, Raiss szavai óriási felháborodást váltottak ki Belgiumban. Ellenzéki pártok és politikusok is erőteljesen reagáltak, hangsúlyozva, hogy a rasszizmus minden formáját elutasítják, az azonban elfogadhatatlan, hogy a belgákat bárki elküldje a szülőföldjükről.
Georges‑Louis Bouchez, a jobbközép Reformista Mozgalom (MR) párt szövetségi elnöke a közösségi oldalán bírálta megnyilatkozását, azzal vádolva a képviselőt, hogy új, kényszerítő kulturális normát kíván ráerőltetni Brüsszelre és Molenbeekre.
Melissa Amirkhizy, MR egy másik képviselője „elviselhetetlen arroganciának” nevezte a Raiss megszólalását, mondván, hogy elhangzottak alapján hamarosan saría törvénykezés lesz Belgiumban.
A botrányos ügy egyik legfrissebb fejleménye az, hogy Raiis hétfőn mindenkit perrel fenyegetett meg, aki továbbosztja az önkormányzati ülésen elmondott szavait, mondván, az online terjedő videók manipuláltak és kontextusából kiragadottak – írja a Ripost.
