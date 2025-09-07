Orbán Viktor: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adótervekről

Orbán Viktor kötcsei beszédében mindenkitől azt kérte, hogy tegyen meg mindent a közös célért. Mint elmondta, békemeneteket kell szervezni, és elindítanak egy újabb nemzeti konzultációt is, a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről is. Orbán Viktor azt ígérte, hogy mindent feljegyeznek, és minden el lesz számolva, jövő ősszel pedig újabb beszédet tart majd Kötcsén, amiben ismerteti a következő évekre szóló terveit arról, hogyan erősödhet tovább Magyarország, hogyan indítják újra a V4-eket, és hogyan duplázzák meg a patrióták számát az unióban.