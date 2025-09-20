RETRO RÁDIÓ

Autómentes hétvége: itt kell lezárásokra számítani és néhány programot is ajánlunk!

Szeptember 20-án és 21-én több helyen is forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban. Mutatjuk az Autómentes hétvége miatti lezárásokat és az ingyenes programokat is!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 06:30
autómentes hétvége program BKK

Autómentes hétvégét rendeznek Budapesten szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap. A BKK és együttműködő partnerei a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak színes, környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal. Emiatt több helyen is lesznek lezárások!

Több helyen is lesznek ingyenes programok az Autómentes hétvégén (Fotó: BKK)

Itt kell lezárásokra számítani az Autómentes hétvége miatt

A rendezvényhez kapcsolódóan már szeptember 19-én, pénteken hajnaltól lezárják a Jane Heining rakpartot, szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap a Szabadság hidat, a Vámház körutat a Lónyay utcáig, a Pesti alsó rakpartot a Margit hídtól a Közraktár utcáig, valamint a Belgrád rakpartot a Havas utca és a Fővám tér között.

A közösségi közlekedésben is lesznek változások

A lezárások miatt szeptember 20-án és 21-én a kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok nem közlekednek majd, helyettük a budai oldalon a Fehérvári úton a 61-es, a Bartók Béla út külső szakaszán pedig az 56A villamos közlekedik. Emellett

  • a 83-as trolibusz egész hétvégén, az éjszakai 934-es, 979-es és 979A autóbuszok pedig péntek és szombat éjszaka a belváros felé módosított útvonalon, a Közraktár utca helyett a Lónyay utcán keresztül érik el a Kálvin teret, a Fővám teret nem érintik,
  • a 15-ös autóbusz a Boráros tér felé a József Attila utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Kálvin tér útvonalon jár, a Zrínyi utca és Kálvin tér közötti megállókat nem érinti.

A fenti járatok helyett a BKK a Szabadság híd lezárása idején az M4-es metró, valamint a változatlan útvonalon és menetrend szerint közlekedő 7-es és 133E autóbuszok, a belvárosi szakaszon a kiskörúti villamosforgalom szüneteltetése miatt az ott közlekedő M3-as metró, a 9-es és 15-ös autóbuszok és a 72-es trolibuszok igénybevételét ajánlja.

Ilyen ingyenes programokon lehet majd részt venni az Autómentes hétvégén

Az Európai Mobilitási Hét csúcspontja idén is az Autómentes Hétvége lesz. A környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programok között lesznek nosztalgia- és modern járműbemutatók, kiállítás, megismerhetjük a közszolgáltatók munkáját, tematikus városi sétákon vehetünk részt, interaktív játékokkal játszhatunk, családi és gyermekprogramokon is részt lehet venni, de lesz foodtruck-show is a Vámház körúton.

A különböző programok részletes leírása a lista elemeire kattintva érhető el:

 

