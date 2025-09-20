Autómentes hétvége: itt kell lezárásokra számítani és néhány programot is ajánlunk!

Szeptember 20-án és 21-én több helyen is forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban. Mutatjuk az Autómentes hétvége miatti lezárásokat és az ingyenes programokat is!
Autómentes hétvégét rendeznek Budapesten szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap. A BKK és együttműködő partnerei a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak színes, környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal. Emiatt több helyen is lesznek lezárások!
A rendezvényhez kapcsolódóan már szeptember 19-én, pénteken hajnaltól lezárják a Jane Heining rakpartot, szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap a Szabadság hidat, a Vámház körutat a Lónyay utcáig, a Pesti alsó rakpartot a Margit hídtól a Közraktár utcáig, valamint a Belgrád rakpartot a Havas utca és a Fővám tér között.
A lezárások miatt szeptember 20-án és 21-én a kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok nem közlekednek majd, helyettük a budai oldalon a Fehérvári úton a 61-es, a Bartók Béla út külső szakaszán pedig az 56A villamos közlekedik. Emellett
A fenti járatok helyett a BKK a Szabadság híd lezárása idején az M4-es metró, valamint a változatlan útvonalon és menetrend szerint közlekedő 7-es és 133E autóbuszok, a belvárosi szakaszon a kiskörúti villamosforgalom szüneteltetése miatt az ott közlekedő M3-as metró, a 9-es és 15-ös autóbuszok és a 72-es trolibuszok igénybevételét ajánlja.
Az Európai Mobilitási Hét csúcspontja idén is az Autómentes Hétvége lesz. A környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programok között lesznek nosztalgia- és modern járműbemutatók, kiállítás, megismerhetjük a közszolgáltatók munkáját, tematikus városi sétákon vehetünk részt, interaktív játékokkal játszhatunk, családi és gyermekprogramokon is részt lehet venni, de lesz foodtruck-show is a Vámház körúton.
A különböző programok részletes leírása a lista elemeire kattintva érhető el:
