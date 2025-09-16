Kezdődik a mobilitási hét a fővárosban: mutatjuk a szeptember 22-ig tartó programokat!

Huszonnegyedik alkalommal rendezik meg Budapesten Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányát. Mutatjuk az idei mobilitási hét ingyenes programjait!
Szeptember 16. és 22. között rendezik a fővárosban az Európai Mobilitási Hetet, amit a nagy sikerű autómentes hétvége zár majd le. Addig is számos ingyenes programon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Mutatjuk, melyek ezek!
A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a közlekedési mód felelős megválasztásának jelentőségét, rávilágítson az autóforgalom környezeti, baleseti és városképi hatásaira, felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés előnyeire, valamint a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás fejlesztésének szükségességére. Az idei Mobilitási Hét mottója: Mobilitás mindenkinek.
A Vámház körúton és a Szabadság hídon bárki felpattanhat majd az egymást érő nosztalgiajárművekre, többek közt a legidősebb favázas villamosokra vagy a népszerű Bengálira, a retró trolibuszokra és autóbuszokra. Emellett be lehet majd ülni a villamosvezető fülkékbe és ki lehet próbálni a pályacsengőket, és meg lehet majd nézni a legmodernebb fővárosi villamosokat is, és a steampunk kultúra is megismerhető majd közelebbről szeptember 20-án a 611-es favázas villamoson.
A BKK tematikus vezetett gyalogos és kerékpáros sétákon mutatja be Budapest köztereinek fejlődését, a főváros közlekedési rendszerének működését, hátterét, és a BKK kiemelt projektjeit. A résztvevőket 19 különböző időpontban 9 különböző tematikus sétára várják. Ezekre előzetesen kell regisztrálni.
A BKV játszóházzá alakított, gyerekrajzokkal díszített duplacsuklós Van Hool buszát, a Játszóbuszt idén is a Fővám téren találják majd meg a látogatók, ahol a kisebbeket garantált játék, nevetés és vidám élmények várják. Emellett a BKV-shopban különböző értékes, hasznos és ötletes ajándéktárgyat szerezhetnek be az érdeklődők.
A látogatók megismerkedhetnek majd a Credo Econell Next busszal és játékosan felfedezhetik a vasútbiztonság rejtelmeit. A gyereksarokban pedig színezők és arcfestés várja a kisebbeket. Az Európai Mobilitási Hét keretében emelett különböző kedvezményekkel is készülnek: a közösségi közlekedés népszerűsítése érdekében a MÁV és a HÉV, valamint a GYSEV járatain utazók kerékpárjukat díjmentesen szállíthatják egész héten. Szeptember 22-én, hétfőn pedig a MÁV-csoport és a GYSEV helyközi járatain korlátlanul lehet utazni a 999 forintért megváltható Autómentes napijeggyel. A helyjegyek és kerékpárhelyjegyek megváltása ekkor is szükséges azon járatokra és szakaszokra, ahol az kötelező - írja a MÁV.
A budapesti rakpartok használatáról és múltjáról szóló kiállítást a Pesti alsó rakparton Lánchíd és az Erzsébet híd közötti alsó sétányon tekinthető meg mától.
A Vámház körúton a legmenőbb foodtruckok kínálják majd a nemzetközi finomságokat. A foodtruckok szombaton és vasárnap is 20 óráig várják az enni, inni, szórakozni vágyókat.
A budapesti programsorozat csúcspontja idén is az Autómentes Hétvége szeptember 20–21-én, amikor a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton várják az érdeklődőket. A több ezer látogatót színes, környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programok fogadják: kipróbálhatók különböző fenntartható közlekedési eszközök, nosztalgia- és modern járművek és bepillantást engednek a közszolgáltatók munkájába.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.