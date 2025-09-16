RETRO RÁDIÓ

Kezdődik a mobilitási hét a fővárosban: mutatjuk a szeptember 22-ig tartó programokat!

Huszonnegyedik alkalommal rendezik meg Budapesten Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányát. Mutatjuk az idei mobilitási hét ingyenes programjait!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 15:40
mobilitási hét bkk BKV

Szeptember 16. és 22. között rendezik a fővárosban az Európai Mobilitási Hetet, amit a nagy sikerű autómentes hétvége zár majd le. Addig is számos ingyenes programon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Mutatjuk, melyek ezek!

Rengeteg ingyenes program lesz idén is a mobilitási héten / Fotó: facebook.com

Mi is az az Európai Mobilitás Hét?

A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a közlekedési mód felelős megválasztásának jelentőségét, rávilágítson az autóforgalom környezeti, baleseti és városképi hatásaira, felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés előnyeire, valamint a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás fejlesztésének szükségességére. Az idei Mobilitási Hét mottója: Mobilitás mindenkinek.

Favázas villamosokra is fel lehet majd szállni

A Vámház körúton és a Szabadság hídon bárki felpattanhat majd az egymást érő nosztalgiajárművekre, többek közt a legidősebb favázas villamosokra vagy a népszerű Bengálira, a retró trolibuszokra és autóbuszokra. Emellett be lehet majd ülni a villamosvezető fülkékbe és ki lehet próbálni a pályacsengőket, és meg lehet majd nézni a legmodernebb fővárosi villamosokat is, és a steampunk kultúra is megismerhető majd közelebbről szeptember 20-án a 611-es favázas villamoson.

Vezetett sétákat is tartanak majd

A BKK tematikus vezetett gyalogos és kerékpáros sétákon mutatja be Budapest köztereinek fejlődését, a főváros közlekedési rendszerének működését, hátterét, és a BKK kiemelt projektjeit. A résztvevőket 19 különböző időpontban 9 különböző tematikus sétára várják. Ezekre előzetesen kell regisztrálni.

A BKV ezzel készül a mobilitási hétre

A BKV játszóházzá alakított, gyerekrajzokkal díszített duplacsuklós Van Hool buszát, a Játszóbuszt idén is a Fővám téren találják majd meg a látogatók, ahol a kisebbeket garantált játék, nevetés és vidám élmények várják. Emellett a BKV-shopban különböző értékes, hasznos és ötletes ajándéktárgyat szerezhetnek be az érdeklődők.

A MÁV csoportnak is több programja lesz

A látogatók megismerkedhetnek majd a Credo Econell Next busszal és játékosan felfedezhetik a vasútbiztonság rejtelmeit. A gyereksarokban pedig színezők és arcfestés várja a kisebbeket. Az Európai Mobilitási Hét keretében emelett különböző kedvezményekkel is készülnek: a közösségi közlekedés népszerűsítése érdekében a MÁV és a HÉV, valamint a GYSEV járatain utazók kerékpárjukat díjmentesen szállíthatják egész héten. Szeptember 22-én, hétfőn pedig a MÁV-csoport és a GYSEV helyközi járatain korlátlanul lehet utazni a 999 forintért megváltható Autómentes napijeggyel. A helyjegyek és kerékpárhelyjegyek megváltása ekkor is szükséges azon járatokra és szakaszokra, ahol az kötelező - írja a MÁV.

Kiállítás is lesz a rakparton

A budapesti rakpartok használatáról és múltjáról szóló kiállítást a Pesti alsó rakparton Lánchíd és az Erzsébet híd közötti alsó sétányon tekinthető meg mától.

Éhen sem marad majd senki

A Vámház körúton a legmenőbb foodtruckok kínálják majd a nemzetközi finomságokat. A foodtruckok szombaton és vasárnap is 20 óráig várják az enni, inni, szórakozni vágyókat.

Az autómentes hétvége lesz a csúcspont

A budapesti programsorozat csúcspontja idén is az Autómentes Hétvége szeptember 20–21-én, amikor a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton várják az érdeklődőket. A több ezer látogatót színes, környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programok fogadják: kipróbálhatók különböző fenntartható közlekedési eszközök, nosztalgia- és modern járművek és bepillantást engednek a közszolgáltatók munkájába. 

Ezekkel készülnek az autómentes hétvégére / Fotó: BKK

Milyen programok lesznek még?

  • A Fővárosi Önkormányzat Zöld Budapest sátránál szakértők várják a klímavédelem iránt érdeklődőket: levegőminőségről, energiahatékonyságról, megújuló energiaforrásokról, zöldterületekről, fenntartható élelmiszerekről és csapadékvíz-kezelésről is lehet beszélgetni velük, a gyerekeket kvízekkel és nyereményekkel várják.
  • Ki lehet próbálni az áramfejlesztő biciklit, a gyerekszállító és csomaghordó kerékpárokat, goldsprint bringaversenyt is rendeznek, kerékpáros oktatásra is lehet jelentkezni, vagy épp természetvédelmi őrökkel ismerkedni.
  • A BKK MOL Bubi sátránál szerencsekereket pörgethetnek az érdeklődők.
  • A Budapest GO standnál egyedi kitűzőt készíthetnek a gyerekek.
  • A legkisebbek kipróbálhatják a BKK „Ki utazik a végén” óriástársasjátékát.
  • A BKK forgalomirányító autójába is bárki beleülhet majd.
  • Az utastájékoztató monitorok vezérlését is kipróbálhatják a résztvevők.

 

