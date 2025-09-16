Kezdődik a mobilitási hét a fővárosban: mutatjuk a szeptember 22-ig tartó programokat!

Szeptember 16. és 22. között rendezik a fővárosban az Európai Mobilitási Hetet, amit a nagy sikerű autómentes hétvége zár majd le. Addig is számos ingyenes programon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Mutatjuk, melyek ezek!

Rengeteg ingyenes program lesz idén is a mobilitási héten / Fotó: facebook.com

Mi is az az Európai Mobilitás Hét?

A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a közlekedési mód felelős megválasztásának jelentőségét, rávilágítson az autóforgalom környezeti, baleseti és városképi hatásaira, felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés előnyeire, valamint a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás fejlesztésének szükségességére. Az idei Mobilitási Hét mottója: Mobilitás mindenkinek.

Favázas villamosokra is fel lehet majd szállni

A Vámház körúton és a Szabadság hídon bárki felpattanhat majd az egymást érő nosztalgiajárművekre, többek közt a legidősebb favázas villamosokra vagy a népszerű Bengálira, a retró trolibuszokra és autóbuszokra. Emellett be lehet majd ülni a villamosvezető fülkékbe és ki lehet próbálni a pályacsengőket, és meg lehet majd nézni a legmodernebb fővárosi villamosokat is, és a steampunk kultúra is megismerhető majd közelebbről szeptember 20-án a 611-es favázas villamoson.

Vezetett sétákat is tartanak majd

A BKK tematikus vezetett gyalogos és kerékpáros sétákon mutatja be Budapest köztereinek fejlődését, a főváros közlekedési rendszerének működését, hátterét, és a BKK kiemelt projektjeit. A résztvevőket 19 különböző időpontban 9 különböző tematikus sétára várják. Ezekre előzetesen kell regisztrálni.

A BKV ezzel készül a mobilitási hétre

A BKV játszóházzá alakított, gyerekrajzokkal díszített duplacsuklós Van Hool buszát, a Játszóbuszt idén is a Fővám téren találják majd meg a látogatók, ahol a kisebbeket garantált játék, nevetés és vidám élmények várják. Emellett a BKV-shopban különböző értékes, hasznos és ötletes ajándéktárgyat szerezhetnek be az érdeklődők.

A MÁV csoportnak is több programja lesz

A látogatók megismerkedhetnek majd a Credo Econell Next busszal és játékosan felfedezhetik a vasútbiztonság rejtelmeit. A gyereksarokban pedig színezők és arcfestés várja a kisebbeket. Az Európai Mobilitási Hét keretében emelett különböző kedvezményekkel is készülnek: a közösségi közlekedés népszerűsítése érdekében a MÁV és a HÉV, valamint a GYSEV járatain utazók kerékpárjukat díjmentesen szállíthatják egész héten. Szeptember 22-én, hétfőn pedig a MÁV-csoport és a GYSEV helyközi járatain korlátlanul lehet utazni a 999 forintért megváltható Autómentes napijeggyel. A helyjegyek és kerékpárhelyjegyek megváltása ekkor is szükséges azon járatokra és szakaszokra, ahol az kötelező - írja a MÁV.