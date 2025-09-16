Kezdetét veszi a mobilitási hét: rengeteg program lesz idén is!

Szeptember 16-ától ismét felbolydul a főváros és elkezdődnek a változatos programok. Mindez az Európai Mobilitási Hét keretében, ami egészen szeptember 22-ig tart majd és az autómentes hétvége lesz a legnagyobb durranása.
24. alkalommal rendezik meg Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányát, az egyre népszerűbb Európai Mobilitási Hetet a fővárosban. Szeptember 16–22. között a Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzat változatos programokkal hívja fel a figyelmet a környezetbarát, fenntartható közlekedési lehetőségekre Budapesten. Az idei Mobilitási Hét mottója: Mobilitás mindenkinek lesz, az eseményhez kapcsolódó programok pedig itt olvashatók. A programsorozat csúcspontja idén is az Autómentes Hétvége szeptember 20–21-én, amikor a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton várják a szervezők az érdeklődőket.
Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató 1893. szeptember 16-án született Budapesten. 1917-ben szerzett orvosi oklevelet, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. Második doktorátusát a Cambridge-ben szerezte. 1931-től újra Magyarországon dolgozott és kifejlesztette a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani-orvosi Nobel-díjat.
Az ENSZ Közgyűlése 1994-ben szeptember 16-át nyilvánította az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napjává, mivel 1987-ben e napon írták alá a Föld ózonrétegének megóvása érdekében született Montreáli Egyezményt. Az ózonpajzs jelentősen sérült, ez pedig növeli a bőrrák kialakulásának esélyét, sérülékenyebbé vált tőle az emberek immunrendszere, az élővizek ökorendszere sérült, de a legsúlyosabb a helyzet az Antarktiszon van, ami felett egy ózonlyuk található.
Szeptember 16-tól szeptember 29-ig az III. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.
A koponyeg.hu szerint kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 26-27 fok valószínű délután.
A biciklizést népszerűsítő Bringázz a munkába! kampány keretében a Magyar Kerékpárosklub idén is bringás reggelivel és uzsonnával, valamint számos izgalmas kihívással készül a vállalkozó szelleműeknek. Szeptember 16-án érdemes lesz elővenni a biciklit és némi tekeréssel indítani és zárni a napot. A reggelik helyszíne és időpontja itt található.
Szeptember 16. és 21. között rendezik idén a Budapesti Klasszikus Film Maratont! A Nemzeti Filmintézet 8. alkalommal rendezi meg a fesztivált, ezúttal a mozi 130. évfordulóját ünnepelve. A jeles alkalomra tíz frissen restaurált filmmel is készültek: A szabadság és játékosság jegyében – Makk Károly 100 válogatás méltó emléket állít a magyar filmművészet meghatározó egyéniségének. Színészóriások játékán ámulhatunk a Liliomfi felújított vetítésén, sőt, A napfény íze restaurált képkockái is a műsor részét képezik. Joes Eszterhas hat merész alkotását is megtekinthetjük – köztük az
A vetítési helyszínek listája és további információk itt találhatók.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.