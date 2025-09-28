A TISZA azonnal visszavenné a kismamák adókedvezményét

A Tisza-adó, az emberek brutális megadóztatása után itt az újabb leleplező felvétel. Nemcsak a 15 %-os jövedelemadó, de az anyák adómenetessége is nagyon fáj Magyar Péternek. Deák Dániel lementett egy videót.

Tisza-adó. Egy, a Tisza adószakértőitől kiszivárgott dokumentum, valamint a párt háttérembereinek nyilatkozatai arra utalnak, hogy Magyar Péterék brutális megszorításokra készülnek. Adóemelés, a családi adókedvezmények és a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj felülvizsgálata, a vállalkozások megsarcolása szerepel a tervezetben. Magyar Péterék ezzel Brüsszel régóta hangoztatott elvárásainak tennének eleget, amennyiben hatalomra kerülnének. Adócsökkentés vagy adóemelés, ez a jövő évi választások tétje.

A Tisza-adó a családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat is megsarcolná - Fotó: Vida Marton Peter / Hajdu Bihari Naplo

Tisza-adó: mit akar Brüsszel és mit akart eltitkolni a Tisza?

Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben napirend előtti felszólalásában arra is kitért, hogy az Európai Bizottsággal folytatott vita miatt a kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről és az egykulcsos személyi jövedelamadóról. Az Európai Bizottság közölte, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, valamint szüntesse meg a kamatstopot és az árréstopot. A kormány ezért nemzeti konzultációt hirdet a fentiekről, a konzultációs kérdőívek postázása október elején kezdődik. Orbán Viktor arra biztatott mindenkit, nyilvánítsa ki a véleményét, töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket.

Szja-emelésre készül a Tisza

A kiszivárgott tervezet szerint a Tisza Párt brutálisan magas, 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal, többkulcsos jövedelemadóemelést vezetne be. A magyar vállalkozások társasági adóját is megemelné 9 százalékról 25 százalékra. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez megnövelné a dolgozó emberek adóterheit, és tönkre tenné a magyar vállalkozásokat, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

