Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék úgy támadják a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket

A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 13:10
"Karácsonyék úgy támadják a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket" - írta a Facebook-oldalán közzétett posztban Szentkirályi Alexandra.

Erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra / Fotó: Bors

De nézzük csak, mit tettek valójában a fővárosi lakhatási válság enyhítéséért és az otthonteremtésért: Karácsony Gergely fővárosi lakásügynöksége becsődölt. Önkormányzati bérlakások nem épülnek. A rozsdaövezetek nem újulnak meg. A kormány közben Airbnb-moratóriumot vezetett be, bejelentette a Diákváros megépítését, kollégiumok újultak meg és bővültek, most pedig az Otthon Start program keretében azok is lehetőséget kapnak egy új lakásra vagy otthonra, akik eddig még soha. Ez valódi megoldás a fővárosi lakhatási válság enyhítésére, a lakásügynökség pedig csak pénzégetés!

- tette hozzá a frakcióvezető, aki a bejegyzésében egy videót is megosztott.

Úgy támadják a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket. De akkor lássuk, hogy ők pontosan mit is tettek a fővárosi lakhatási válság enyhítésért és az otthonteremtésért. Nem sokat, Karácsony Gergely fővárosi lakásügynöksége ugyanis becsődölt. Önkormányzati bérlakások nem épülnek, rozsdaövezetek nem újulnak meg, a fővárosban hat éve nem történik semmi a balliberális vezetés alatt. A kormány közben Airbnb-moratóriumot vezetett be, bejelentette a Diákváros megépülését, kollégiumok is megújultak vagy bővültek, most pedig az Otthon Start program keretében azok is lehetőséget kapnak egy új lakásra vagy otthonra, akik eddig még soha. Ez valódi megoldás a lakhatási válság enyhítésére, a lakásügynökség pedig csak pénzégetés

- mondta el Szentkirályi Alexandra.

 

