Tragikus hírt osztott meg a sztár: lányánál gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak

A híres sztármixológus és egykori színész, Rob Floyd elmesélte, milyen nehéz időszakot élt át 2017-ben, amikor kislányánál gyógyíthatatlan agyi betegséget diagnosztizáltak az orvosok.

Sztár lányánál diagnosztizáltak gyógyíthatatlan betegséget Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az egykori színész a 2000-es évek közepén váltott karriert. A színpadról a pult mögé állt, és a Los Angeles-i Chateau Marmont bárban kezdett koktélokat készíteni. Eközben magánélete is boldogan alakult: az akkor 57 éves Rob és 43 éves felesége, Megan, aki korábban lakberendezőként dolgozott, két közös lányt neveltek, a hatéves Ellát és a hároméves Indigót. Robnak előző házasságából két fia is született.

A családi boldogság akkor tört meg, amikor Indigo egy nap hirtelen összeesett az otthoni gyerekmedencében, és testének jobb oldalát nem tudta mozgatni. A szülők először kígyómarásra gyanakodtak, ám a sürgősségi MRI-vizsgálat kimutatta, hogy kislányuk szélütést kapott.

A diagnózis csak tovább súlyosbodott amikor a kislánynál a Moyamoya nevű, negyedik stádiumú, gyógyíthatatlan agyi betegséget azonosították. Ez az állapot az Egyesült Államokban kevesebb mint egymillió embert érint, és a nyaki verőerek szűkülését okozza, ami az agy vérellátását veszélyezteti.

2020-ban megszületett harmadik lányuk, Agnes is, de közben Indigo állapota tovább romlott. A UCLA orvosi központba került, ahol több agyműtéten is átesett. Mozogni és beszélni nem tudott többé.

Egy gyönyörű, egészséges hároméves kislányból hirtelen egy kis krumpli lett. De kognitívan végig jelen volt, ez tette igazán nehézzé. Őszintén szólva, csak ültem és sírtam az egész alatt.

- emlékezett vissza Megan.

A család mára új, alkalmazkodott életformát alakított ki. Állandóan résen kell lenniük egy újabb roham vagy szélütés miatt, és gyakoriak a sürgősségi látogatások is. A biztató hír azonban az, hogy bár a Moyamoyára nincs végleges gyógymód, megfelelő gyógyszerezéssel és további beavatkozásokkal Indigo teljes életet élhet.

Fel fog nőni, férjhez mehet, sőt, akár gyerekei is lehetnek. Ez egy progresszív betegség. Csak tartanunk kell vele a lépést.

– mondta Megan a People-nak.