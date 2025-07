Lezárás lesz ma Ferihegyen, korábban indulj, ha repülővel utazol!

Ma lett 80 éves Garfield megalkotója

Jim Davis amerikai képregényrajzoló július 28-án született. Magát Garfieldot Davis saját nagyapjáról, James A. Garfield Davis-ről nevezte el, aki jellemében, sőt testi felépítésében is hasonlított Garfieldhoz. Amellett a rajzoló saját személyisége is jelen van részben, például a természet iránti kötődése és szeretete, ugyanakkor Jonnak, akárcsak neki is, kedvenc sportja a golf.

A világ leghíresebb művésze is ma ünnepli a születésnapját, állítólag

Robin Gunningham, akiről azt tartják, hogy ő Banksy, brit graffiti művész, festő, politikai aktivista 1974. július 28-án született, bár hivatalosan Banksy személyazonossága máig ismeretlen. Szatirikus utcai művészete és felforgató epigrammái a fekete humort keverik a graffitivel, jellegzetes stencilezett technikával, amiket a világon szinte mindenki ismer.

Ez a graffiti is Banksy műve lehet. Fotó: AFP / Mediaworks archívum

Ma van a hepatitisz világnapja

2004-től rendezik meg szerte a világon a hepatitisz világnapját. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vírusok okozta krónikus májgyulladásra, a betegség kialakulásának okaira és a korai felismerés jelentőségére.

5 helyen tart ma véradást a Vöröskereszt a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-18:00 óra között a Campona Bevásárlóközpontban (1222. Budapest, Nagytétényi út 37-43.)

12:00-18:00 óra között a Duna Plaza I. emeletén (1138. Budapest, Váci út 178.)

12:00-18:00 óra között a Shopmarkban (1191. Budapest, Üllői út 201.)

12:00-17:30 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Erős szél várható ma

A koponyeg.hu szerint hétfőn napsütés és gomolyfelhők váltják majd egymást, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél sok helyütt megélénkülhet, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között mozog majd.