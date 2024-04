Olyan graffitiket láthatsz, mint még soha: jön Banksy!

A világ leghíresebb láthatatlan graffitiművésze, a festőzseni Banksy ikonikus utcai képei új színt hoztak a kortárs művészetbe, alkotásai rekordösszegekért kelnek el. Barcelona, Párizs, Milánó, Prága, Brüsszel, Lisszabon és Dubaj után most Budapestre érkezik a The World of Banksy – Az utca a festővásznam kiállítás, amely a Király utcai Komplex Kiállítóteremben lesz látható május 3-tól.

Az anonim művész jellegzetes alkotásai Budapestre érkeznek (Fotó: COFO Entertainment Budapest)

A kiállításon több mint 100 Banksy-alkotást mutatnak be, és áttekintést adnak a művész egész eddigi munkásságáról. Banksy fő ismertetőjele, hogy közterületeken alkot jellegzetes stencilezett technikával, művei reflektálnak az aktuális politikai és társadalmi helyzetekre. Kevesen tudják azonban, hogy az anonim művész több mint húszéves eddigi pályafutása alatt dolgozott már vászonra és más anyagokra is, szövetre, alumíniumra, forexre és plexire, egy kiállítás alkalmával még élő állatokra is festett.

A „make love, not war” (Szeretkezz, ne háborúzz!) mintájára üzent az alkotó: „make hummus, not walls”, vagyis inkább humuszt készíts, ne falakat!

(Fotó: COFO Entertainment Budapest)

A kiállításon graffitik, fényképek, videóinstallációk, lenyomatok, olyan egyedi darabok láthatóak, amelyeket kifejezetten erre a kiállításra reprodukáltak és gyűjtöttek össze. Az eredeti művek nehezen érhetők el a nyilvánosság számára, azonban most lehetőség nyílik arra, hogy Budapesten, a város szívében anélkül, hogy beutaznánk a világot, megcsodáljuk a korszakos zseni műveit. Vajon erre a hírre az anonimitását őrző művész is Budapestre látogat? Lehet, hogy éppen melletted fog állni a kiállításon?

A magyar és angol nyelvű leírásokkal, teljes mértékben akadálymentesített kiállítás korlátozott ideig, a Komplex Kiállítóteremben lesz látható.