Kormányinfó: véglegesítették az Otthon Start Program részleteit

A társadalmi egyeztetés is lezárult, úgyhogy a következő napokban, legkésőbb jövő hét kedden a normaszöveg is megjelenik, de lehet, hogy már ennél is fontosabban, és ami fontos, hogy a hétvégétől, a kormany.hu-ról elérhetően egy külön honlap fog működni, ami a 3%-os Otthonstart hitellel kapcsolatos részletes tájékoztatást ad